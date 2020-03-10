布局陸光電市場 特斯拉徵才

近日，特斯拉中國官方微信招聘平台新增兩個能源部門職位的招聘通告，除核心業務純電車之外，特斯拉還經營著太陽能屋頂發電系統和太陽能發電儲能產品，此次招聘也被外界視為特斯拉正將其能源業務拓展到中國市場。

中新社報導，今年2月特斯拉CEO馬斯克就在推特上表示，公司正在美國舊金山灣區加緊安裝太陽能屋頂，且該業務將很快進軍中國和歐洲市場。此間媒體6日也發佈消息稱，目前特斯拉中國的太陽能屋頂團隊，已在上海特斯拉中國總部搭建完成。

與電動車不同，光伏產業在中國已經非常成熟，杭州鴻晟電力設計諮詢公司經營部總監陳立在表示，中國的光伏產業經歷多輪洗牌，頭部企業已經極具先發實力，從上下游產業鏈和營銷渠道都已經比較完善。特斯拉的光伏產品並沒有技術性的突破，成本方面，特斯拉相比隆基、晶科、通威等已經打通全產業鏈的中國光伏龍頭企業短期也很難拉開優勢。

光伏行業資深從業人士岳朋表示，目前特斯拉的太陽能業務主要集中在投資、建設、出租、出售包括居民、工商業屋頂在內的太陽能發電系統，也就是分布式光伏發電項目，這種模式在中國已經非常成熟。

岳朋說，隨著政府對光伏行業補貼的退坡，光伏組件價格的大幅度降低，應用市場得到了充分的競爭，中國國家能源局公布數據顯示，2019年中國新增光伏發電裝機3011萬千瓦，同比下降31.6%，現在是僧多粥少，從業者都在尋找優質的、漸趨稀缺的工商業用戶屋頂投資建設平價分布式光伏項目。

岳朋指出，除投資分布式市場化項目外，特斯拉的瓦型組件、儲能系統等主要面向高端用戶，相對經濟性較差，更在乎環保理念的傳播，市場規模不大，且中國有類似品質的產品，特斯拉是否會在國內投資生產降低成本，需要進一步觀察。

在這樣的外部環境下，陳立和岳朋得出了相似的結論—特斯拉很可能是以太陽能供電解決方案提供者而非生產者身份進入中國。