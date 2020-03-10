陝西科技防疫 復工登記逾250萬人

「陝西科研單位針對疫情防控，研發的人體溫度篩查紅外熱像儀、防疫巡邏機器人等產品，相繼在多個省的火車站、汽車站、機場、醫院得到應用，為復工復產築起了安全屏障」。陝西省科技廳廳長趙岩9日表示。

中新社報導，截至3月9日8時，陝西省已連續18日無新增新冠肺炎確診病例，累計報告新冠肺炎確診病例245例，227例治癒出院，治癒率92.7%。

趙岩表示，自新冠肺炎疫情發生以來，陝西科研單位和科技型企業利用技術優勢，積極投身科技抗疫，開發了具有自主知識產權的新型冠狀病毒核酸檢測設備和試劑；提出了從快速樣本製備到精準檢測的系統解決方案，並應用於便攜式全自動核酸檢測，已分別向武漢和陝西省定點醫院捐贈供臨床使用。

陝西省衛生健康委員會副主任趙嵐表示，在患者救治方面，不斷優化治療方案，西安交通大學第二附屬醫院探索提出阻斷新冠病毒母嬰傳播路徑方法，為陝西省首例新冠肺炎孕婦成功實施分娩。

陝西中醫藥大學支援武漢項目組與後方緊密協作，研究制定的中醫診療方案應用於武漢江夏方艙醫院各病區，效果理想。

當前各地企業陸續復工復產，人員的流動和聚集給疫情防控帶來新的挑戰。陝西省大數據集團總經理王茜透露，為有效應對復工復產帶來的感染風險，該企業上線了復工復產人員健康信息管理系統，實現了一人一碼。

截至3月8日17時，累計登記258萬餘名復工復產返崗人員，涉及近2.3萬餘家機關和企事業單位。

趙岩表示，陝西科技界將通過加強生命科學領域的基礎研究和醫療健康關鍵核心技術突破；完善公共衛生安全和傳染病防治領域科研團隊和人才隊伍建設；加速產學研深度融合，加快推動大數據、人工智能、雲計算等數字技術與生物技術的融合發展等舉措，為戰疫提供科技支撐。