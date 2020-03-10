助復工復產 上海減免企業社保

企業復工復產，如何「輕裝上陣」？上海市人力資源社會保障局副局長張嵐近日表示，目前上海正在抓緊出台實施社會保險減免政策，預計僅養老、失業、工傷三險全年就可為各類企業減負超過500億元。

新華社報導，張嵐表示，上海已經出台的實施失業保險穩崗返還政策、推遲調整社保繳費基數的時間、延長社會保險繳費期、實施培訓費補貼政策，預計全年可減輕企業負擔120多億元。為穩定就業、鼓勵創業，上海還將對創業企業加大扶持力度，對受疫情影響的創業擔保貸款借款人提供展期還款及貼息支持，鼓勵創業孵化示範基地減免或延緩房租繳納等。

穩就業的關鍵是穩企業，用工短缺是近期企業復工面臨的主要問題之一。

張嵐介紹，上海建立了重點企業用工24小時調度保障機制，為涉及保障城市運行必須、防疫防控必須、群眾生活必須的重點企業，每家配備一名「就業服務專員」，及時對接企業實際需求和現實困難，做到企業員工總數清、空崗結構清、需求人數清、問題困難清，並針對性地提供公共就業服務，首批就幫助企業解決用工近千人。

「雲招聘」「雲調劑」「春風行動」搬進直播間……上海還積極利用互聯網平台，引導企業間的人力資源餘缺調劑，進行網上崗位發佈和招聘求職，將「春風行動」搬進直播間，向對口扶貧地區直接推送崗位信息，引導企業和勞動者不見面「握手」。

數據顯示，僅2月就有2013家用人單位發布了47122個崗位，有9801名勞動者進行了在線求職，而 「2020年上海市高校畢業生網絡聯合招聘會」從2月26日上線以來，已經有234家單位參會，提供各類高校畢業生崗位6600餘個。

值得注意的是，長三角也成為上海穩定就業、為企業減負的重要關鍵詞。

基於長三角企業復工復產復市就業招工協調合作機制，三省一市就業管理部門協同作戰，了解本地企業用工的需求，收集崗位的信息，在各地的就業服務平台上同步發布，並聯合組織開展各類線上對接活動和招聘會，還共同細化形成勞務對接方案，明確返崗時間、交通路線和人員組織等安排，按規定做好企業員工返崗的工作。