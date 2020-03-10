匯豐銀首設培訓中心 落腳南沙

匯豐銀行9日宣佈，將在廣州南沙興建其首家全球培訓中心，總投資額預計將超過1.5億美元。匯豐稱，此舉彰顯了該公司對中國市場的長遠承諾，更體現了其全面、深入參與中國金融業發展的決心。

中新社報導，作為匯豐集團在全球規模最大的培訓基地，根據初步規劃，南沙「匯豐全球培訓中心」將在2024年投入使用，屆時每年能為約14000名該公司亞太區員工及全球高級管理層提供培訓。此外，中心還致力成為匯豐在珠三角及內地拓展合作、共享金融知識與技能的平台。

匯豐亞太區行政總裁王冬勝表示，作為匯豐重要的戰略市場，中國經濟發展蘊含的巨大潛力以及在金融科技上的領先發展令全球矚目。在內地設立全球培訓中心，將為該公司全球員工及管理層拓展視野、啟發思維、把握中國市場脈搏提供寶貴機遇。

談及選址考量，王冬勝說，作為廣東自貿區三大片區之一，南沙地處粵港澳大灣區中心位置，是連接珠江口兩岸城市群和港澳地區的重要節點，可為其更好利用粵港澳三地資源提供便利。同時，也希望該中心為粵港澳三地金融人才日趨緊密的交流與合作帶來助力。

匯豐是廣東規模最大、網點最多的外資銀行。匯豐集團已在廣東投資設立了三家環球運營中心和一家軟件開發公司，為其在全球的分支機構提供後勤和軟件開發等支持。目前，匯豐還是廣東省乃至中國最大的外資金融機構雇主之一。