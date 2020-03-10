廣州最大布料市場 分批復市

有著超2000個商戶和約8000名從業人員的廣州輕紡交易園9日正式復市營業，標誌著廣州最大的布料市場—中大紡織商圈開始有序復市。

中新社報導，在廣州輕紡交易園入口處的測溫區，商戶和採購商們正戴著口罩間隔著排隊，有序等待體溫檢測和身份查詢，檢查合格後依次入園。

據中大國際創新谷管委會表示，廣州是中國服裝貿易的中轉站，該商圈作為廣州最重要的布料市場之一，主要經營海內外布料、毛線、成衣服裝輔料，批零兼售，現有59個專業市場，近2.3萬家商戶，集聚來穗人員約15萬人。

管委會相關負責人表示，由於新冠肺炎疫情影響，該商圈此前一直處於休市狀態，當前疫情在廣州得到有效控制，該商圈得到政府有關部門批准後，開始分批有序復市，其中廣州輕紡交易園於9日最先復市，廣州國際輕紡城和珠江國際紡織城也定於10日復市。

「成熟一個復市一個」。管委會常務副主任李律說，各市場復市前須經政府相關部門和管委會現場檢查審核通過並報上級批准之後方可復市，分批有序推進。

「需要穗康健康碼、交易園通行證和三大運營商的手機漫遊地信息查詢都符合標準且體溫正常才可入園」。廣州輕紡交易園總經理楊志雄表示，原則上只允許園區從業人員和採購商入園。同時，在疫情期間，交易園每日營業時間暫定為10時至17時。