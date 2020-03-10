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到崗率8成！閩台企拚全面復工

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

製作模板、組裝零件、打磨、上漆，大型衝床、焊接機器人等自動化設備有條不紊地忙碌著，十餘位工人在熟練打包……泰峰金屬工業有限公司的生產車間裡，工人們正緊張趕訂單。

中新社報導，「面對新冠肺炎疫情，公司準備充分、復工早，生產未受阻礙，春節期間的訂單均如期交付」。泰峰金屬工業有限公司總經理、台商柳慶祥說。

位於福建省南靖縣豐田鎮的泰峰金屬工業有限公司，是閩台精密機械產業園最早一批成立的台資企業之一，主產鋼製傢具、瓦斯燒烤爐、家用五金等產品。該公司1995年成立至今，一直與世界大品牌商宜家IKEA合作，產品銷往世界各地，深受歐洲消費者認可。 讓柳慶祥興奮不已的是，由於疫情期間表現出色，公司取得許多客戶信任，訂單量比去年同期增長了50%。

得益於2003年抗擊SARS的經驗，今年1月18日，該公司就開始採購大量口罩、消毒液等物資。登陸20多年的柳慶祥說，他在台灣過年後，提早10天趕回大陸，為企業正常生產做準備；公司2月10日復工復產，成為園區第一時間復工且復工率達80%的企業。

柳慶祥表示，大陸此次應對疫情的系列措施，讓他感到安全，相信定能成功戰勝疫情，也為其他國家和地區抗疫帶去信心。柳慶祥也不掩對未來的期許，希望擴張營業額，實現公司永續經營。

2013年成立的漳州桓成精密機械有限公司，也已全面復工，正緊鑼密鼓趕春節前後接的訂單。「如今，各行業已復工，陸續有新客戶，感到恢復了很多」。該公司經理、台青謝佩君表示，將繼續腳踏實地經營企業，她對在大陸發展充滿信心。

南靖是福建重點僑鄉和主要台胞祖籍地之一，閩台精密機械產業園是福建省閩台產業合作深度對接總體空間佈局「五區十園」之一，現集聚精密機械企業121家，其中台資企業42家。該產業園黨工委書記陳映煌說，截至目前，產業園核心區的工業企業已全面復工生產，員工到崗率約80%。

面對疫情，該產業園建立企業復工復產巡查防疫線，運用「保母式」服務對企業實施精準幫扶指導，確保一企一策、定向施策、調度精準，構築「全企全員防控網」。陳映煌表示，還要求園區企業嚴格落實好外省籍員工的身體健康管理，進行上崗前核酸檢測，確保企業能安心生產。

疫情 福建

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