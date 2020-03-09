蘋果手機2月在陸慘摔 從月銷百萬支跌破50萬支

新冠肺炎疫情肆虐，「盒馬鮮生」與一些餐飲企業合作，讓餐飲企業中待業在家的員工到「盒馬鮮生」各門市工作，這一模式也被稱為「共享員工」。 「共享員工」一推出就引發企業界關注，並被其他企業借鏡，但不少大陸法律界人士認為這一模式背後存在的諸多法律隱憂。

2020-03-09 00:23