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蘋果手機2月在陸慘摔 從月銷百萬支跌破50萬支

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
蘋果手機1月在大陸市場銷量逾230萬支，不料疫情重擊，2月銷量跌剩49.4萬支。路透社
蘋果手機1月在大陸市場銷量逾230萬支，不料疫情重擊，2月銷量跌剩49.4萬支。路透社

蘋果手機1月在大陸市場銷量逾230萬支，不料疫情重擊，2月銷量跌剩49.4萬支，也比去年同期下滑60%。

蘋果手機在中國市場銷售拉警報，受疫情影響，蘋果今年第一季（截至3月底）將無法達成之前設定的營收目標。蘋果1月預計，第一季度營收將達到630億美元至670億美元。

據中國信通院今日發佈智慧手機2月出貨量統計，中國手機市場總體出貨量638.4萬支，較去年同期下降56.0%。其中，智能手機出貨量為634.1萬支，下降54.7%，占同期手機出貨量的99.3%，其中Android手機在智能手機中占比92.2%。

據此計算，2月蘋果iPhone在中國市場的銷量為49.4萬支，遠低於2019年2月份的127萬支。而今年1月iPhone在中國市場的銷量為230萬支。

信通院還指出，在整體手機出貨量中，4G手機出貨量為396萬支，而5G手機占238萬支。大陸國產品牌手機出貨量585.8萬部，也較去年同期大降55.3%，占同期手機出貨量的91.8%。

疫情 品牌 蘋果 iPhone Android

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