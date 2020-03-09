疫情趨緩 上海大型製造業、超市賣場已基本全面復工

大陸復工已進入第五周，上海市經濟信息化委副主任張建明表示，截至3月8日，上海規模以上工業企業復工率已達97%。上海發布的新版企業復工指南則對企業復工採取分類管理，目前僅旅行社、劇場、線下教育培訓等少數行業被歸為第三類「不宜復工」行業。

截至9日12時，上海累計發現新冠肺炎確診病例達342例。但過去兩周，上海新增確診病例僅七例，且當中就有四例來自伊朗。

隨著疫情趨緩，上海整體經濟運行也正在逐步恢復中。過去一周，上海街頭人車明顯增加。張建明周一在上海疫情防控新聞發布會上表示，對於企業復工，上海目前實施「分類管理、精準施策」，按一般行業、需備案確認行業、不宜復工行業三類分別管理。

第一類一般行業是指絕大多數行業，包括鮮前實行審批管理的建築工地復工，目前也改為備案即可復工。

張建明稱，截至8日，上海房屋建築和市政基礎設施工程續建工地已復工1,105個，復工率達32.4%。上海全市重大工程復工率則達到44.5%。

第二類為需要備案確認的行業主要有六類：一、博物館、美術館、圖書館、文化館、社區文化活動中心；二、遊戲遊藝、歌舞娛樂、網吧、棋牌室等經營場所；三、科普基地；四、游泳池、健身房、各類球場等公共體育場館和經營性體育場所；五、美容、泡池等業務；六、電影院。

第三類不宜復工行業，當中包括線上旅遊企業經營的團隊旅遊、「機+酒」旅遊。

張建明表示，需備案確認行業、不宜復工行業主要是場所密閉、有集聚性風險的極少數行業。但他強調，隨著疫情防控形勢好轉，未來也會進一步放開，屆時將由各市級行業主管部門公開發布相關信息。

張建明指出，截至8日，上海市「規模以上工業企業」復工率已達97%。所謂「規模以上工業企業」是指年營收超過人民幣2,000萬元（約新台幣9,000萬元）。此外，上海規模以上文化企業、外資行業、外貿行業復工率也都超過95%。

至於商貿業中，便利店復工率已達92.7%，超市、購物中心復工率均逼近100%，電商、大宗商品、農產品批發市場則已全面復工。