中國經濟壓力大 專家呼籲武漢解封

繼武漢機場表示對復工復航預作準備後，中國官方智庫研究員也在媒體上呼籲「全國已經具備全面復工復產的基本條件」，顯示基於經濟等因素，湖北乃至中國全面復工的壓力已經很大。

這些研究員及專家並主張，僅對出院患者、疑似和密切接觸者隔離14天（或必要時28天）。其他的當地、異地隔離措施全部取消；在繼續進行必要的測體溫、戴口罩等行為限制的同時取消可以出行限制。

經濟觀察網9日刊出中國國務院發展中心研究員陳小洪及e-works數位化企業網CEO黃培文章，舉出近期官方公布的每日新冠肺炎新增病例數，指湖北以外多日新增確診個位數、武漢也下降到兩位數，「基於疫情現狀和趨勢，可以認為湖北，包括武漢現在已有條件可以開始全面復工」。

這篇文章表示，湖北與武漢在全中國工商業及交通領域有重要地位，其交通隔離措施對全國供應鏈等的正常運行產生不小負面影響。

文章舉例，某家知名汽車企業一款新車因為湖北9個和武漢3個零部件不能正常供應，已於2月底被迫停產，改用進口件，單車成本將提高人民幣3000-5000多元（約新台幣1萬2900元到2萬1500元）。

1、2月份，中國進出口總值與去年同期相比已經明顯下降，其中出口下降15.9%。文章表示，疫情對中國經濟還會有更長時間的負面影響，因為一些企業受現狀和預期不定的影響，下半年的訂單已經大減；持續下去還會帶來各種社會心理問題。

文章指出，目前為了復工採用「點對點」運送民工的方式還是不夠，因為這無法照顧到中小企業、服務業，且城鎮地區有眾多商務、專業及公務人員，他們的異地出行仍然很困難。

就像當初為了疫情防控需要果斷封城，這篇文章呼籲，現在也需要「果斷出手」調整這些隔離和交通限制措施。

此外，還要做出能落實的企業復工疫情防控機制。文章認為，新增確診為零後不能再有患者、隔離14天後檢測一定不能復陽的要求，「都不科學」；應該要改善問責規則。若是有違規律和實際的規定，「要麼做不到，要麼逼人做假」。