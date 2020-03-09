快訊

疑「任大炮」發文 轟習近平是堅持當皇帝的小丑

日本沒有疫情指揮中心 主事官員缺乏控制傳染病經驗

中國經濟壓力大 專家呼籲武漢解封

中央社 / 台北9日電
新冠肺炎從中國大陸武漢開始爆發，封城引發的供給衝擊，影響擴及全球。圖為3月3日的武漢市街景。路透
新冠肺炎從中國大陸武漢開始爆發，封城引發的供給衝擊，影響擴及全球。圖為3月3日的武漢市街景。路透

繼武漢機場表示對復工復航預作準備後，中國官方智庫研究員也在媒體上呼籲「全國已經具備全面復工復產的基本條件」，顯示基於經濟等因素，湖北乃至中國全面復工的壓力已經很大。

這些研究員及專家並主張，僅對出院患者、疑似和密切接觸者隔離14天（或必要時28天）。其他的當地、異地隔離措施全部取消；在繼續進行必要的測體溫、戴口罩等行為限制的同時取消可以出行限制。

經濟觀察網9日刊出中國國務院發展中心研究員陳小洪及e-works數位化企業網CEO黃培文章，舉出近期官方公布的每日新冠肺炎新增病例數，指湖北以外多日新增確診個位數、武漢也下降到兩位數，「基於疫情現狀和趨勢，可以認為湖北，包括武漢現在已有條件可以開始全面復工」。

這篇文章表示，湖北與武漢在全中國工商業及交通領域有重要地位，其交通隔離措施對全國供應鏈等的正常運行產生不小負面影響。

文章舉例，某家知名汽車企業一款新車因為湖北9個和武漢3個零部件不能正常供應，已於2月底被迫停產，改用進口件，單車成本將提高人民幣3000-5000多元（約新台幣1萬2900元到2萬1500元）。

1、2月份，中國進出口總值與去年同期相比已經明顯下降，其中出口下降15.9%。文章表示，疫情對中國經濟還會有更長時間的負面影響，因為一些企業受現狀和預期不定的影響，下半年的訂單已經大減；持續下去還會帶來各種社會心理問題。

文章指出，目前為了復工採用「點對點」運送民工的方式還是不夠，因為這無法照顧到中小企業、服務業，且城鎮地區有眾多商務、專業及公務人員，他們的異地出行仍然很困難。

就像當初為了疫情防控需要果斷封城，這篇文章呼籲，現在也需要「果斷出手」調整這些隔離和交通限制措施。

此外，還要做出能落實的企業復工疫情防控機制。文章認為，新增確診為零後不能再有患者、隔離14天後檢測一定不能復陽的要求，「都不科學」；應該要改善問責規則。若是有違規律和實際的規定，「要麼做不到，要麼逼人做假」。

疫情 患者

延伸閱讀

中國工廠陸續復工 供應鏈疑慮仍籠罩全球汽車業

中國人大首闢微博帳號 第一條轉發習近平談話

工人參建火神山醫院返鄉被收隔離費 副鎮長丟官

美國務卿不甩世衛狂講「武漢病毒」 陸譴責：做法卑劣

相關新聞

深圳擬禁食狗肉 食品公司駁：吃狗肉是文化自信

新冠肺炎爆發後，中國為防止疫情擴散下令禁止捕食野味，深圳近期則計畫將相關立法擴及到禁食狗肉。不過，卻有江蘇的狗肉製品公司...

大陸53社區工作者參與抗疫死亡 將按工傷賠償

大陸國務院聯防聯控機制周一（9日）舉行的記者會上，大陸民政部主管官員表示，湖北武漢部分社區做法嚴重傷害中共黨和政府的形象...

疫情制裁夾擊 華為料今年手機出貨跌兩成

受新冠肺炎疫情等因素影響，華為預計今年智慧型手機的出貨量將按年跌約20%，為首度出現下降。

滬指收挫3% 失守3000關

沙烏地阿拉伯掀起原油減價戰，國際油價瀉三成，拖累大陸A股下挫。上證指數收挫3%，跌穿3000點大關，連續兩日走低。市場交...

上海寶鋼傳爆炸 現場視頻被刪了

互聯網8日晚傳出上海寶鋼發生爆炸的視頻，現場有大量火光，並伴隨巨大的爆炸聲。官方隨後出來闢謠稱，小火災無人傷亡。目前，視頻已經被刪去，但在YouTube和推特還看得到。

網傳準備復航 武漢機場：由官方統一部署決定

大陸網路昨日流傳一份名為《湖北機場集團關於做好復工復航準備工作通知》的文件，有網民猜測自1月23日起，暫停商業客運航班的...

兩岸微流行／共享員工熱 藏法律隱憂

新冠肺炎疫情肆虐，「盒馬鮮生」與一些餐飲企業合作，讓餐飲企業中待業在家的員工到「盒馬鮮生」各門市工作，這一模式也被稱為「共享員工」。 「共享員工」一推出就引發企業界關注，並被其他企業借鏡，但不少大陸法律界人士認為這一模式背後存在的諸多法律隱憂。

陸1-2月出口寒流 穩外貿挑戰大

因疫情加春節假期延長，中國大陸出口遭遇寒流。大陸海關總署7日的最新數據，今年1-2月中國大陸出口2.04兆元（人民幣，下同），下降15.9%，而進口僅下降2.4%。貿易逆差425.9億元，去年同期為順差2934.8億元。大陸官方表示，隨著復工復產，進出口已出現增長訊號；學者提醒注意全球疫情發展，今年穩外貿或面臨不小挑戰。

1至2月 陸對港台貿易額均下降

大陸海關總署官方網站近日公布的最新統計數據顯示，今年1至2月，中國大陸與香港、大陸與台灣之間的進出口貿易額均下降，降幅分別為20.9%和2.4%。

抑炒房 海南推新一輪限購

海南省委辦公廳、省政府辦公廳3月7日印發「關於建立房地產市場平穩健康發展城市主體責任制的通知」，提出自文件印發之日起實施本地居民購買多套住房的限購政策，還規定海南新出讓土地建設的商品住房，實行現房銷售制度。

新冠疫情影響 陸三大車企銷量暴跌

大陸車市一片慘綠，2月銷量暴跌，甚至有車企生產量為零，僅靠庫存車撐場，2月銷量較去年同期大跌92.8%；為搶救買氣，有車企副總在網路上直播賣車、加碼補貼，新能源車型補助人民幣1萬元（約新台幣4.3萬元）等優惠。

香港萬元金援 暑假發放

新冠肺炎疫情重創全球經濟，為了刺激消費，香港財政司司長陳茂波昨（8）日在網誌稱，新財政預算案將給18歲以上香港永久性居民發放港幣1萬元（約新台幣3.9萬元），緩解經濟壓力，7月初接受申請，在暑假期間發放現金。

熱門新聞

警疑泉州倒塌飯店改裝致柱變形 稱2至7樓中空結構

女乘客不滿消毒等太久 狂對空姐咳嗽遭制壓

馬紹章：美中台戰略三角崩潰中

疑似任志強發文：習近平是堅持當皇帝的小丑

東北爆A型肝炎 陸：還處於「散發」 未集中爆發

要習近平讓位 許志永恐被控煽顛罪面臨重刑

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。