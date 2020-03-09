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滬指收挫3% 失守3000關
沙烏地阿拉伯掀起原油減價戰，國際油價瀉三成，拖累大陸A股下挫。上證指數收挫3%，跌穿3000點大關，連續兩日走低。市場交投熾熱，兩市成交合計增逾13%至1.09兆元(人民幣，下同)。
據香港信報財經網，上證指數今早低開1.56%後，反覆走低，午後跌幅進一步擴大，全日收市報2943點，挫91點或3.01%，最低見2940點，挫93點或3.09%，成交4381.44億元。
深成指更挫逾4%，全日收市報11108點，挫474點或4.09%，最低見11100點，挫481點或4.16%，成交6480.77億元。
滬深300指數報3997點，挫141點或3.42%；創業板指數報2093點，挫99點或4.55%。
產油組織與俄羅斯減產談判破裂，沙烏地阿拉伯國營石油企業沙烏地阿美大削付運油價，原油減價戰開打，石油股今日挫逾3%。
其他板塊幾乎全線下跌，電子器件插逾6%；有色金屬股挫逾5%；房地產、煤炭、化工股挫逾4%；水泥、鋼鐵、金融股挫逾3%；電力股亦挫逾2%。
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