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大陸53社區工作者參與抗疫死亡 將按工傷賠償
大陸國務院聯防聯控機制周一（9日）舉行的記者會上，大陸民政部主管官員表示，湖北武漢部分社區做法嚴重傷害中共黨和政府的形象，應堅決糾正。
據新華社，大陸國務院副總理孫春蘭上周到湖北武漢市社區視察時，有居民在家中高呼「假的，假的」，批評社區物業管理工作不到位。大陸民政部基層政權建設和社區治理司司長陳越良今天表示，該小區做法嚴重損害黨和政府的形象，應堅決糾正。
陳越良透露，截至周日（8日）全大陸共有53名城鄉社區工作者在新冠肺炎疫情防控期間因公殉職；全大陸社會捐贈資金約293億元人民幣，捐贈物資約5.22億件。
陳越良指，城鄉社區工作者在疫情防控期間發生事故受傷或患病，只要符合《工傷保險條例》認定情形，應依法認定為工傷。若有關人士已參加工傷保險，相關費用將按上述條例的規定支付；未參加工傷保險則由用人單位按照法定標準支付，財政補助單位產生的費用，將由同級財政予以補助。
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