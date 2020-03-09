快訊

阿祖履歷表超狂！民國35年真跡曝光 網驚呼：人生勝利組

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大陸53社區工作者參與抗疫死亡 將按工傷賠償

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
大陸民政部基層政權建設和社區治理司司長陳越良。（中評社）
大陸民政部基層政權建設和社區治理司司長陳越良。（中評社）

大陸國務院聯防聯控機制周一（9日）舉行的記者會上，大陸民政部主管官員表示，湖北武漢部分社區做法嚴重傷害中共黨和政府的形象，應堅決糾正。

據新華社，大陸國務院副總理孫春蘭上周到湖北武漢市社區視察時，有居民在家中高呼「假的，假的」，批評社區物業管理工作不到位。大陸民政部基層政權建設和社區治理司司長陳越良今天表示，該小區做法嚴重損害黨和政府的形象，應堅決糾正。

陳越良透露，截至周日（8日）全大陸共有53名城鄉社區工作者在新冠肺炎疫情防控期間因公殉職；全大陸社會捐贈資金約293億元人民幣，捐贈物資約5.22億件。

陳越良指，城鄉社區工作者在疫情防控期間發生事故受傷或患病，只要符合《工傷保險條例》認定情形，應依法認定為工傷。若有關人士已參加工傷保險，相關費用將按上述條例的規定支付；未參加工傷保險則由用人單位按照法定標準支付，財政補助單位產生的費用，將由同級財政予以補助。

保險 疫情

延伸閱讀

深圳女英文演說抗疫 博3億曝光量

她在一線抗疫 習令大力宣傳

要武漢人感恩共產黨被批 王忠林改口向民眾致謝

智利確診10例 大報報導台灣迅速因應抗疫有成

相關新聞

大陸53社區工作者參與抗疫死亡 將按工傷賠償

大陸國務院聯防聯控機制周一（9日）舉行的記者會上，大陸民政部主管官員表示，湖北武漢部分社區做法嚴重傷害中共黨和政府的形象...

上海寶鋼傳爆炸 現場視頻被刪了

互聯網8日晚傳出上海寶鋼發生爆炸的視頻，現場有大量火光，並伴隨巨大的爆炸聲。官方隨後出來闢謠稱，小火災無人傷亡。目前，視頻已經被刪去，但在YouTube和推特還看得到。

網傳準備復航 武漢機場：由官方統一部署決定

大陸網路昨日流傳一份名為《湖北機場集團關於做好復工復航準備工作通知》的文件，有網民猜測自1月23日起，暫停商業客運航班的...

兩岸微流行／共享員工熱 藏法律隱憂

新冠肺炎疫情肆虐，「盒馬鮮生」與一些餐飲企業合作，讓餐飲企業中待業在家的員工到「盒馬鮮生」各門市工作，這一模式也被稱為「共享員工」。 「共享員工」一推出就引發企業界關注，並被其他企業借鏡，但不少大陸法律界人士認為這一模式背後存在的諸多法律隱憂。

陸1-2月出口寒流 穩外貿挑戰大

因疫情加春節假期延長，中國大陸出口遭遇寒流。大陸海關總署7日的最新數據，今年1-2月中國大陸出口2.04兆元（人民幣，下同），下降15.9%，而進口僅下降2.4%。貿易逆差425.9億元，去年同期為順差2934.8億元。大陸官方表示，隨著復工復產，進出口已出現增長訊號；學者提醒注意全球疫情發展，今年穩外貿或面臨不小挑戰。

1至2月 陸對港台貿易額均下降

大陸海關總署官方網站近日公布的最新統計數據顯示，今年1至2月，中國大陸與香港、大陸與台灣之間的進出口貿易額均下降，降幅分別為20.9%和2.4%。

抑炒房 海南推新一輪限購

海南省委辦公廳、省政府辦公廳3月7日印發「關於建立房地產市場平穩健康發展城市主體責任制的通知」，提出自文件印發之日起實施本地居民購買多套住房的限購政策，還規定海南新出讓土地建設的商品住房，實行現房銷售制度。

新冠疫情影響 陸三大車企銷量暴跌

大陸車市一片慘綠，2月銷量暴跌，甚至有車企生產量為零，僅靠庫存車撐場，2月銷量較去年同期大跌92.8%；為搶救買氣，有車企副總在網路上直播賣車、加碼補貼，新能源車型補助人民幣1萬元（約新台幣4.3萬元）等優惠。

香港萬元金援 暑假發放

新冠肺炎疫情重創全球經濟，為了刺激消費，香港財政司司長陳茂波昨（8）日在網誌稱，新財政預算案將給18歲以上香港永久性居民發放港幣1萬元（約新台幣3.9萬元），緩解經濟壓力，7月初接受申請，在暑假期間發放現金。

專家：大陸車市 下月可望回暖

隨著疫情得到控制，大陸車企和經銷商正加速復工復產。分析認為，最困難時刻將過去，預計4月底，除湖北地區外，汽車市場將有望回暖。

大陸．資金．對策／醫療應急物資工廠最新優惠政策

台商應注意自己是否符合大陸官方針對此次疫情特別重視的應急物資領域，爭取適用相關稅收優惠政策。

跨省勞務對接 紹興2周護送3萬人

3月6日，在貴州的勞務對接工作暫告一段落後，浙江省紹興市人社局綜合處副處長丁建雲和同事踏上了返回紹興的列車。13天時間，他們共完成了9趟務工專列的對接工作，接返務工人員4500餘人。

熱門新聞

警疑泉州倒塌飯店改裝致柱變形 稱2至7樓中空結構

女乘客不滿消毒等太久 狂對空姐咳嗽遭制壓

馬紹章：美中台戰略三角崩潰中

要習近平讓位 許志永恐被控煽顛罪面臨重刑

要武漢人感恩共產黨被批 王忠林改口向民眾致謝

東北爆A型肝炎 陸：還處於「散發」 未集中爆發

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。