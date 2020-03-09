上海寶鋼傳爆炸 現場視頻被刪了

來源：YouTube

互聯網8日晚傳出上海寶鋼發生爆炸的視頻，現場有大量火光，並伴隨巨大的爆炸聲。官方隨後出來闢謠稱，小火災無人傷亡。目前，視頻已經被刪去，但在YouTube和推特還看得到。

綜合媒體報導，上海消防通報，2020年3月8日22時53分，上海寶山區緯一路四高爐發生火災。初步了解是廠區內一高爐熱風管道機器損壞，內部高溫氣體噴出，廠方技術人員到場處置，目前已無明火和煙霧。現場無人員傷亡。

在上海消防微博評論區中，有網友留言討論：「我家就住旁邊！超級近！響了好久！樓下電瓶車都報警了。」

不過，官方並未公布是什麼工廠。據北京日報旗下微信公眾號長安街知事披露，寶山區緯一路為寶鋼股份廠區所在地。

據報導，公開資料顯示，中國寶武鋼鐵集團有限公司（簡稱：寶武集團）由原寶鋼集團有限公司和武漢鋼鐵（集團）公司聯合重組而成，為國有獨資公司，是中國最具競爭力的鋼鐵聯合企業，總部位於上海。

寶鋼為美國《財富》雜誌評選的世界500強企業之一，旗下子公司寶山鋼鐵股份有限公司是寶鋼集團在上海證券交易所的上市公司。