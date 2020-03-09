網傳準備復航 武漢機場：由官方統一部署決定
大陸網路昨日流傳一份名為《湖北機場集團關於做好復工復航準備工作通知》的文件，有網民猜測自1月23日起，暫停商業客運航班的湖北省各個機場，即將復航。
不過，據武漢機場集團昨晚在官方微博發聲明回應，指武漢天河機場及省內支線機場何時復航，將嚴格按照官方統一部署，及省市新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部的決定執行。
該聲明又說，武漢天河機場是大陸大型繁忙機場，由暫停商業客運到恢復常態，各項準備工作十分繁重，根據工作需要提前為復航做好各項準備，包括人員培訓、設備檢修及安檢等，屬於必要的正常安排，並未表明已正式確定具體復航時間。
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