陸民宿業抱團自救 疫情陣痛中尋新生

中國大陸民宿業也沒能逃過新冠肺炎疫情的「冰封」。根據飛豬民宿行業的Top商家小豬短租數據顯示，今年中國大陸民宿行業訂單損失率約90%，許多民宿幾近絕收。海南等地的海島民宿春節期間受衝擊最大，損失占全年收入50%。

中新社報導，城市藝術民宿品牌「掌宿」的聯合創始人二籠在自述文章中寫道：「從沒想過，城市民宿行業的毀滅或末日是什麼樣。很幸運，或者，很不幸。這個行業垮塌的一幕，我目睹了。」

二籠和三個合夥人創立的「掌宿」有200多套精裝民宿，主要分布在北京和南京，春節訂單爆滿，考慮到出遊人群以家庭為主，節前還採購了大量厨房電器和用具。但疫情發生後，安排被全部打亂，出現大量退訂情況。

「第一反應是要快速止損。」二籠說，他們把200多套民宿全部從短租改為低價長租，以實現部分資金回流。「活下去，才有更多可能性，目前已有四成民宿簽訂相關協議。」二籠說，他們近期把主要精力用於開拓長租渠道，除依靠房屋中介平台，還會通過老客戶做精準房源長租信息的推廣。

不同體量的民宿企業也已自發形成多個小聯盟，共享房源表格、互相推介。「90後」民宿老闆宋星辰便是抱團取暖小團體中的一員。

「年輕的民宿創業者們正在行業陣痛中尋求新生。」宋星辰說，除通過短租改長租、特價預售促銷自救外，不少民宿業主也呼籲政府部門和預訂平台推出扶持政策，如免息貸款、減免平台服務費、社保延遲交付等，幫助他們度過寒冬。

這一呼籲已得到部分民宿熱門地區的響應，浙江德清縣就為民宿推出扶持政策，從加強金融保障、發放旅遊消費禮包、提供能耗補貼等方面支持民宿業。

陳子墨和妻子婉兒在湖南張家界武陵源創立的高端民宿「五號山谷」春節前也遭遇了退訂潮。「把已來的客人接待完我們就停業了，整個損失約四、五十萬元（人民幣，下同）。」婉兒說，停業期間他們也沒閒著，製作了不少視頻，通過抖音、微信朋友圈線上營銷，現已漲粉約7萬。

婉兒認為，經此一疫，相信會有更多人願意花錢和時間體驗民宿，民宿業或將告別野蠻生長，向品牌化、品質化、正規化轉變。