多措護航復產 皖贛大單集中開工

大陸江西、安徽等地近日推出多項舉措護航復工復產，大單大項目陸續上馬。其中，江西南昌市129個重大重點項目7日集中開工，總投資超千億元（人民幣，下同）。

中新社報導，今年是江西省「項目建設提速年」，南昌市共遴選一季度「戰疫情，穩增長」集中開工重大重點項目129個，總投資1001.38億元，年度計畫投資287.12億元。

作為江西「首府首縣」，南昌縣總投資超過400億元的60個重大重點項目當日同步集中開工，涵蓋三次產業、基礎設施、民生及社會事業等領域。

「當前，我們手上訂單總額約100億元，其中海外訂單約占70%。目前訂單量是去年同期3到4倍。」聯寶（合肥）電子科技有限公司CEO柏鵬說。

聯寶（合肥）電子科技有限公司是安徽省最大的進出口企業，也是聯想在安徽投資的全球最大PC研發和製造基地，擁有員工萬餘名，年出貨量超過2500萬台，面向全球126個國家和地區直接發貨，營業收入超過700億元。

受疫情的影響，企業在原料採購、員工返廠復工等方面遇到困難，為保障「百億訂單」的如期交付，聯寶科技在當地政府幫助下，一手抓防疫，一手穩復產。

「設備和產能都在，但沒有人產量上不去。」柏鵬說，在包車接回老員工同時，通過「共享員工」計畫助企業復產一臂之力。目前共有來自高鐵等服務行業700多位員工快速上崗，促進企業產能最大化。