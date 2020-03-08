跨省勞務對接 紹興2周護送3萬人

3月6日，在貴州的勞務對接工作暫告一段落後，浙江省紹興市人社局綜合處副處長丁建雲和同事踏上了返回紹興的列車。13天時間，他們共完成了9趟務工專列的對接工作，接返務工人員4500餘人。

新華社報導，受新冠肺炎影響，很多務工人員不能及時返崗，企業復工出現「用工荒」。為了解決這一難題，紹興市人社局派出了8個勞務對接組到四川、重慶、貴州等8個省（市）開展勞務對接工作。

2月23日，丁建雲和同事被派到貴州省開展勞務對接工作，目標是接回曾在紹興市務工的老員工，並招聘新員工。

丁建雲表示，作為工業大市，紹興的製造業非常發達。貴州省是紹興市重要的勞務輸入地之一，2019年在紹興市務工的貴州籍務工人員超過6萬人。「最近全市人社系統都在忙這個工作，連辦公室人員都派出去了。」丁建雲說。

和貴州當地人社部門對接、簽訂勞務合作協議、發布招聘信息…在貴州期間，丁建雲和同事跑了6個市、州。「在貴州期間的工作強度很大，很累，但也很充實。」丁建雲說。

2月23日以來，紹興市派出的勞務對接組已經「護送」近3萬名務工人員返崗，有效加速企業復工復產、促進大陸中西部地區勞動力轉移就業。