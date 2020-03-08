女王節雲購物 滬商家火力全開

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
上海新世界城利用網路直播，帶領消費者在上海新世界城「雲逛街」，該活動從6日12點開始到3月8日的24點。 中新社
上海新世界城利用網路直播，帶領消費者在上海新世界城「雲逛街」，該活動從6日12點開始到3月8日的24點。 中新社

在新冠肺炎疫情期間的這個特殊「女王節（三八婦女節）」，上海各大商場紛紛試水「雲購物」新玩法，展現實體商業數字化轉型的新潮流。

中新社報導，新世界商場從3月6日起至3月8日進行38小時直播購物，由60家品牌、近百位廠方員工組成直播隊伍，連續線上直播介紹300多種「女王節」熱銷商品，一些化妝品網紅產品一上線就被搶購一空。直播甚至引起了武漢消費者的關注。

由於「女王節」是春節後首個消費節點，新世界此次「雲銷售」非常火爆，而且在線上活動的引導下，線下消費也開始恢復，其線上線下銷售總額比上周末增長了近10倍，化妝品、黃金飾品、婦女服飾用品和小家電都成了銷售熱點。

上海新世界股份有限公司品牌招商總監李蔚表示：「線上直播和離店銷售模式突破了時間和空間的限制，線上線下融合將成為新世界今後營銷戰略的發展方向。對於疫情結束後的市場，我們充滿信心。」 「女王節」來臨前夕，蘇寧易購全渠道啟動「超店播計畫」，通過小程序、APP、直播平台等移動互聯網工具，實現消費者、商品和商場的互聯。

「雲銷售」的效果很明顯，上海蘇寧易購銷售有限公司公共事務部總監馬敏秋稱：「我們之前線上主要銷售的是民生類產品，這幾天則是因為婦女節的關係，美妝、母嬰類產品的增長勢頭很不錯。隨著疫情的逐漸受控，消費者的消費意識被喚醒了，等疫情完全控制住後，我預計銷售市場會爆量。」

在置地廣場的「社群購物」微信群，消費者可以和品牌代表、商場相關負責人進行線上互動，買到心儀的商品之後，還能享受折扣和無接觸配送服務。

「疫情期間我們一直在做『雲銷售』，『女王節』我們主打女性用品，帶動了銷售額成倍增長。」置地廣場市場部副經理許璐敏介紹說。她同樣預計，疫情過後正是換季時節，消費市場將呈現報復性反彈。

根據上海市購物中心協會和百貨行業協會的數據，目前上海277家購物中心和80家百貨企業中，95%已經恢復營業，這些商場的「雲」上全新亮相，開啟疫情期間促消費的新模式。

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