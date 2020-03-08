抑炒房 海南推新一輪限購

海南省委辦公廳、省政府辦公廳3月7日印發「關於建立房地產市場平穩健康發展城市主體責任制的通知」，提出自文件印發之日起實施本地居民購買多套住房的限購政策，還規定海南新出讓土地建設的商品住房，實行現房銷售制度。

中新社報導，海南省住房和城鄉建設廳廳長霍巨燃在7日晚間表示，此舉旨在進一步遏制投機炒房行為，回歸住房民生和居住屬性，同時為防止占用過多社會公共資源，為自貿港建設提供充分的空間要素保障。

對在海南省已擁有2套及以上住房的本省戶籍和常住居民家庭，停止向其銷售安居型商品住房和市場化商品住房。現房銷售的房屋應通過竣工驗收且供水、供電、燃氣、通訊等配套基礎設施具備交付使用條件。

通知稱，海南省將通過發展市場化商品住房、市場化租賃住房，滿足該省內居民多層次居住需求和省外居民旅遊租賃住房需求；通過加大公共租賃住房保障力度，滿足困難群眾的基本住房需要；通過發展安居型商品住房，滿足基本住房需求。

霍巨燃指出，安居型商品住房目的是讓符合條件的本地居民家庭和引進人才，能以與自身收入水平相適應的價格購買一套住房，享受海南自貿區（港）建設紅利。

近期海南省擬在住房需求較大、住房價格較高、住房問題較突出的市縣開展安居型商品住房試點建設，未來將根據試點情況逐步推開。同時，鼓勵存量商品住宅用地或項目轉型發展為安居型商品住房、商業、辦公等經營性房地產或租賃住房。

海南自2018年4月22日實施「全域限購」政策。「房地產調控成效明顯，基本達到預期目標。」霍巨燃說，2019年海南全省房地產開發投資同比下降22.1%，商品房銷售面積、銷售金額分別下降42.1%、38.8%，銷售均價保持在每平方公尺1.5萬元人民幣左右，價格基本平穩。