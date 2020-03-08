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1至2月 陸對港台貿易額均下降
大陸海關總署官方網站近日公布的最新統計數據顯示，今年1至2月，中國大陸與香港、大陸與台灣之間的進出口貿易額均下降，降幅分別為20.9%和2.4%。
中新社報導，根據大陸官方最新統計，今年1至2月，中國大陸與香港進出口貿易額為301.2億美元。其中，中國大陸對香港出口291.4億美元，同比（與上一年同期相比）下降20.4%；中國大陸自香港進口9.8億美元，同比下降33.7%。
兩岸貿易方面，前兩月累計貿易額為312.1億美元。大陸對台出口75.6億美元，同比上升1.1%；大陸自台灣進口236.5億美元，同比下降3.4%。
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