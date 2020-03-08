1至2月 陸對港台貿易額均下降

3月6日，在貴州的勞務對接工作暫告一段落後，浙江省紹興市人社局綜合處副處長丁建雲和同事踏上了返回紹興的列車。13天時間，他們共完成了9趟務工專列的對接工作，接返務工人員4500餘人。

2020-03-08 23:10