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陸1-2月出口寒流 穩外貿挑戰大

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

疫情加春節假期延長，中國大陸出口遭遇寒流。大陸海關總署7日的最新數據，今年1-2月中國大陸出口2.04兆元（人民幣，下同），下降15.9%，而進口僅下降2.4%。貿易逆差425.9億元，去年同期為順差2934.8億元。大陸官方表示，隨著復工復產，進出口已出現增長訊號；學者提醒注意全球疫情發展，今年穩外貿或面臨不小挑戰。

中新社報導，出口「拳頭產品」降幅明顯。機電產品出口額下降14.9%，其中自動數據處理設備及其零部件出口下降26%；手機下降14.2%。勞動密集型產品出口也急劇縮水，其中玩具、家具降幅都在20%以上。對主要貿易夥伴的出口幾乎也全線下滑。前兩個月，對東協出口額同比下降3.6%，對歐盟出口額下降17.1%，對美國、日本降幅均超過20%。

值得注意的是，隨著疫情在中國大陸逐漸得到控制，出口已顯現積極信號。企業復工復產進度正在加快。據官方數據，浙江、天津重點外貿企業現已全部復工，廣東、江蘇、上海、山東、重慶復工率也超過70%。

去年僅浙江、廣東、江蘇、山東四省出口額合計就占中國大陸出口總額的60%以上。

大陸商務部外貿司司長李興乾表示，隨著各項穩外貿政策措施效果顯現，進出口已出現恢復性增長的積極勢頭。

不過，北京學者則表示，考慮到疫情正在全球加速擴散，今後大陸外貿或將面臨不小挑戰。中國人民大學國家發展與戰略研究院研究員程大為表示，如果愈來愈多國家疫情趨於嚴峻，不排除會推出更多針對人員的管制措施，對貨物的檢驗檢疫也可能更加嚴格。

另據不完全統計，受疫情影響，全球範圍內已有138場大型展會延期或取消，中國貿促會研究院國際貿易研究部主任趙萍稱，疫情之下，外貿企業通過參展等方式爭取新訂單難度會上升，商品出口成本也因貿易壁壘增多導致有所增加。總體來看，今年穩外貿形勢之嚴峻前所未有。

對這些問題，中國已準備推出有針對性的解決方案。李興乾日前透露，將以保市場、保份額、保訂單為目標，全面落實出口退稅、出口信用保險、出口信貸等支持政策。

疫情 北京

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