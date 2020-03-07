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中國聯通採取大動作 啟動大市場統籌運營組織體系改革

聯合報 / 記者林宸誼╱即時報導
大陸三大電信營運商之一的中國聯通採取大動作進行深化改革，再次通過組織體系改革方案，建立大市場統籌下的總部、省分、地市及區縣四級新型運營體系。圖／新華社
大陸三大電信營運商之一的中國聯通採取大動作進行深化改革，再次通過組織體系改革方案，建立大市場統籌下的總部、省分、地市及區縣四級新型運營體系。圖／新華社

大陸三大電信營運商之一的中國聯通採取大動作進行深化改革，再次通過組織體系改革方案，建立大市場統籌下的總部、省分、地市及區縣四級新型運營體系。

界面新聞報導，中國聯通黨組日前審議通過了「大市場統籌運營組織體系改革方案」，在總部層面建立以「1部2中心」為核心的組織運營體系，希望能解決過去「統籌不足」、「產品競爭力不足」、「線上線下割裂」這三個痛點問題。

「1部」，是將市場部作為大市場體系的規劃者和資源協調者，負責市場前後端的統籌協調組織。

「2中心」，是建立大市場統籌下的「產品中心」、「管道運營中心」。

其次，在省公司層面，實現「管」、「辦」分離，市場行銷部負責規則與策略制定、統籌資源等，可設置獨立的產品、營運板塊；地市公司設行銷部，負責客戶運營與末梢支撐；區縣以末梢生產組織為載體，負責落地執行。

這次改革將實行分階段推進，由於大市場統籌對現有組織的承載能力、團隊的支撐能力、人員的專業能力都提出了新要求，公司將根據現實情況分為兩個階段有序推進。

第一階段，重點補全大市場統籌職能，迅速提高公眾市場產品能力，推進線上線下一體化，打造大統籌全運營的公眾市場體系。

第二階段，透過對產品、能力的進一步統籌整合，未來待集約共享、賦能通路條件成熟後，建立「市場部+公眾BG」市場與營運模式。

這次改革也是中國聯通全面落實「去機關化、去行政化、去層級化」的實際行動。按照中央企業「總部機關化」問題專項整改工作部署，公司正在全面梳理總部和各級本部功能定位，建立更加符合公司化、市場化的組織運營體系

中國聯通表示，這次改革還將透過線上線下一體化，進一步強化電商在發展中的作用，過去電商作為公司的一個部門而單獨存在，或者代表一類產品，或者代表一類通路，這次改革後，全公司上下都將進一步按照互聯網化的方式運作，推進整體性的數位化轉型，實現線上線下的一體化融合。

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