陸官方：返程復工的農民工已達7800萬 占春節返鄉60%

大陸人社部農民工工作司司長尚建華今（7）日在國務院聯防聯控機制新聞發布會上表示，目前返程復工的農民工已經達7800萬，大致占今年春節返鄉的60%。目前，返程復工的流向主要還是長三角和珠三角，廣東、浙江外省返鄉回來的復工率已達70%，江蘇已接近60%。

人力資源和社會保障部就業促進司司長張瑩表示，每年春節之後是農民工外出求職就業的高峰期，今年的情況比較特殊，許多企業復工復產延後，大量的農民工外出就業求職推遲，勞動力市場需要在更大範圍內進行重新調配。她稱，新招員工已成為企業復工復產的生力軍。

交通運輸部運輸服務司副司長蔡團結表示，已有27個省份進行點對點、一站直達的包車業務，目前大陸全國累計組織包車8萬輛次左右，累計運輸農民工約170萬人，將有序恢復省際省內客運道路班線，預計4月上旬，農民工返回工作崗位運輸將基本完成。

他表示，將對農民工返回工作崗位的包車納入綠色通道保障範圍，實行不停車、不檢查、不收費、優先保障通行。

國家衛健委人口家庭司司長楊文莊表示，國家層面沒有要求點對點參加返崗復工的農民工開具健康證明，做核酸檢驗也不需要支付體溫檢測等費用。

蔡團結稱，對於農民工返回工作崗位路費報銷比例每天都變的問題，目前有用工單位直接承擔農民工返崗路費，也有地方政府購以買服務的方式按比例承擔，因用工單位不同，各地也動態調整，所以報銷費用不同。