快訊

確診人數破7000人！南韓新冠肺炎再增274例

旅遊警示直直升！快速了解從哪返台要隔離、行程取消扣多少？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大陸外匯存底縮水 專家認為3月將回升

聯合報 / 記者李仲維/即時報導
專家認為，3月底外匯存底會較2月底會有比較明顯的回升。中新社資料照片
專家認為，3月底外匯存底會較2月底會有比較明顯的回升。中新社資料照片

大陸國家外匯管理局7日披露的數據顯示，截至2月底，大陸外匯存底為3兆1,067億美元，較年初下降12億美元，降幅為0.04%；黃金儲備為6,264萬盎司，與1月持平。

大陸國家外匯管理局发言人王春英表示，2月大陸外匯市場運行總體平穩。國際金融市場方面，受新冠肺炎疫情全球蔓延、主要國家經濟形勢及貨幣政策預期等因素影響，美元指數、主要國家債券價格有所上漲。

她表示，匯率折算和資產價格變化等估值因素，是2月外匯存底規模變動的主要原因。

王春英稱，未來全球經濟面臨的不穩定不確定因素有所增多，國際金融市場波動性可能加大。雖然疫情對大陸經濟運行造成一定衝擊，但綜合來看，大陸經濟長期向好的基本面沒有改變，疫情影響是短期的、總體上是可控的。

第一財經援引中國民生銀行首席研究員溫彬表示，估值因素是2月外匯存底規模變動的主要因素。但大陸經濟長期向好的基本面沒有改變，外匯存底規模始終穩定在3兆美元以上，月度間的波動屬於正常現象。

招商證券首席宏觀分析師謝亞軒認為，3月美元指數會有明顯的回落，如果僅從匯率折算的角度考慮，3月底外匯存底會較2月底會有比較明顯的回升。

國際金融專家趙慶明表示，2月外匯存底的變動可以從三個方面來看。首先，匯率的角度，2月美元指數走強，非美貨幣對美元明顯下跌，尤其是歐元。據他估算，匯率折算造成外匯存底餘額減少80億到100億美元左右。其次，債券價格的角度，2月受到降息預期、流動性充裕、股市下跌等影響，美債、日本債券等價格迅速上漲，使外匯存底餘額中持有債券的帳面價格升值。第三，股票價格方面，在大陸外匯存底持有的資產中，有一定比例的權益類資產，主要是上市公司的股票和股權，2月全球主要股指普遍下跌嚴重，帶來一定的價格縮水。

王春英認為，隨著各項政策措施實施見效，積極因素不斷積聚，將為大陸經濟平穩健康發展提供有力支持。大陸外匯市場有基礎、有條件保持平穩運行，外匯存底規模有望繼續保持總體穩定。

外匯 新冠肺炎

延伸閱讀

大陸1至2月進出口年減11% 貿易出現逆差

大陸2月外匯存底略減，黃金儲備持平

李稻葵：大陸寬鬆貨幣政策退出時間可能延後

新冠疫苗 大陸4月有望臨床

相關新聞

大陸外匯存底縮水 專家認為3月將回升

大陸國家外匯管理局7日披露的數據顯示，截至2月底，大陸外匯存底為3兆1,067億美元，較年初下降12億美元，降幅為0.0...

捐贈千台氫氧氣霧化機 工業富聯攜手潓美醫療馳援武漢

鴻海集團旗下工業富聯（FII）7日宣布，與上海潓美醫療科技有限公司聯手，向武漢市政府捐贈1000台由潓美醫療研發、工業富...

疫情衝擊車商減薪 龍頭業者上汽集團也不例外

在新冠肺炎疫情衝擊下，大陸多家汽車企業開始減薪以縮減開支，龍頭車企上汽集團也不例外。

當人人都是孤島 陸「無接觸商機」火速崛起

「沒有誰是一座孤島，在大海裡獨踞；每個人都像一塊小小的泥土，連接成整個陸地。」這是17世紀英國詩人多恩（John Donne）的作品：「沒有人是一座孤島」最前面兩句...

大陸1至2月進出口年減11% 貿易出現逆差

大陸海關總署今（7）日上午發布的最新數據顯示，1至2月大陸進出口總值為5,919.9億美元，年減11%。其中，出口年減1...

陸官方：返程復工的農民工已達7800萬 占春節返鄉60%

大陸人社部農民工工作司司長尚建華今（7）日在國務院聯防聯控機制新聞發布會上表示，目前返程復工的農民工已經達7800萬，大...

陸股一周／上證守穩3,000關卡

本周國際股市驚濤駭浪中，陸股仍展現韌性，上證綜合指數昨日收盤指數為3,034.51點，守住3,000點關，本周自2,900點以下，逐步翻揚向上；深圳成指本周也由低點攀高，昨日收11,582.82點。

大陸2月外匯存底略減，黃金儲備持平

大陸國家外匯管理局7日披露的數據顯示，截至2月底，大陸外匯存底為3兆1,067億美元，較年初下降12億美元，降幅為0.0...

李稻葵：大陸寬鬆貨幣政策退出時間可能延後

清華大學中國經濟思想與實踐研究院院長李稻葵表示，安全順利地實現全面復工最為關鍵，比任何的財政和貨幣刺激政策都更為重要，新...

兩岸人物／高衛東 扛起貴州茅台重擔

大陸白酒龍頭貴州茅台原董事長李保芳日前卸任董事長職務，改由現年48歲的貴州省交通廳長高衛東接棒，繼續帶領營收人民幣1,000億元（約新台幣4,391億元）的茅台向前走。

兩岸人物／全聚德新掌門 燃燒創新魂

周延龍本來是東來順總經理，去年12月3日，他臨危受命出任全聚德集團總經理。

避險熱 10年債成搶手貨

中國大陸銀行間債市10年國債活躍券收益率跌近5個基點（bp）至2.6325%，創2002年7月12日以來新低。路透援引交易員表示，新冠肺炎疫情在全球蔓延，短期避險情緒再升溫，10年美債收益率刷新紀錄跌破1％，加之陸股走弱，均對大陸國債買盤有所提振。

熱門新聞

陸外交部發言人華春瑩夫官慶病逝 享年55歲

因疫情居家矛盾增多？ 復工後西安民政局離婚預約每天爆滿

沙漠蝗蟲還沒來 農業部：草地貪夜蛾已入侵

近九成在陸台灣民眾反對健保汙名化修法

海基會董事開砲：只會做紙上文章

當人人都是孤島 陸「無接觸商機」火速崛起

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。