大陸外匯存底縮水 專家認為3月將回升

大陸國家外匯管理局7日披露的數據顯示，截至2月底，大陸外匯存底為3兆1,067億美元，較年初下降12億美元，降幅為0.04%；黃金儲備為6,264萬盎司，與1月持平。

大陸國家外匯管理局发言人王春英表示，2月大陸外匯市場運行總體平穩。國際金融市場方面，受新冠肺炎疫情全球蔓延、主要國家經濟形勢及貨幣政策預期等因素影響，美元指數、主要國家債券價格有所上漲。

她表示，匯率折算和資產價格變化等估值因素，是2月外匯存底規模變動的主要原因。

王春英稱，未來全球經濟面臨的不穩定不確定因素有所增多，國際金融市場波動性可能加大。雖然疫情對大陸經濟運行造成一定衝擊，但綜合來看，大陸經濟長期向好的基本面沒有改變，疫情影響是短期的、總體上是可控的。

第一財經援引中國民生銀行首席研究員溫彬表示，估值因素是2月外匯存底規模變動的主要因素。但大陸經濟長期向好的基本面沒有改變，外匯存底規模始終穩定在3兆美元以上，月度間的波動屬於正常現象。

招商證券首席宏觀分析師謝亞軒認為，3月美元指數會有明顯的回落，如果僅從匯率折算的角度考慮，3月底外匯存底會較2月底會有比較明顯的回升。

國際金融專家趙慶明表示，2月外匯存底的變動可以從三個方面來看。首先，匯率的角度，2月美元指數走強，非美貨幣對美元明顯下跌，尤其是歐元。據他估算，匯率折算造成外匯存底餘額減少80億到100億美元左右。其次，債券價格的角度，2月受到降息預期、流動性充裕、股市下跌等影響，美債、日本債券等價格迅速上漲，使外匯存底餘額中持有債券的帳面價格升值。第三，股票價格方面，在大陸外匯存底持有的資產中，有一定比例的權益類資產，主要是上市公司的股票和股權，2月全球主要股指普遍下跌嚴重，帶來一定的價格縮水。

王春英認為，隨著各項政策措施實施見效，積極因素不斷積聚，將為大陸經濟平穩健康發展提供有力支持。大陸外匯市場有基礎、有條件保持平穩運行，外匯存底規模有望繼續保持總體穩定。