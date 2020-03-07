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捐贈千台氫氧氣霧化機 工業富聯攜手潓美醫療馳援武漢

聯合報 / 記者林宸誼╱即時報導
設備裝車發運。圖/工業富聯
設備裝車發運。圖/工業富聯

鴻海集團旗下工業富聯（FII）7日宣布，與上海潓美醫療科技有限公司聯手，向武漢市政府捐贈1000台由潓美醫療研發、工業富聯協助生產，總價值人民幣5000萬元（約新台幣2.2億元）的氫氧氣霧化機。

工業富聯表示，這批醫療物資已順利抵達武漢，交由東湖新技術開發區新型冠狀病毒感染肺炎防控指揮部統一分配到武漢一線的各家醫院。

這是工業富聯繼口罩自產之後，用實際行動支持醫務工作者對抗疫情的又一舉動。

工業富聯指出，氫氧混合吸入氣治療法已被列入「新型冠狀病毒肺炎診療方案（試行第七版）」，「氫氧氣霧化機」能改善氣道阻力，增加氧氣彌散度和氧流量，改善呼吸困難（急性呼吸窘迫）的症狀，運用氫分子還原惡性自由基，發揮抗炎、抗毒副反應的作用，可用於新冠肺炎患者的康復治療。

在對抗新冠肺炎疫情的關鍵階段，「潓美氫氧氣霧化機」被大陸國務院應對疫情聯防聯控機制（醫療物資保障組）列入重要醫療裝備。

為全力保障防疫一線「氫氧氣霧化機」的供應，工業富聯透過建立遠端協作，第一時間為潓美醫療提供機身覆蓋件模具及其配套產品，還從昆山園區調配數十名技術人員奔赴生產現場，協助完成組裝、自動化測試等工作，確保千台「氫氧氣霧化機」以最快速度運抵防疫一線，為患者爭取更多治療時間。

設備抵達武漢。圖/工業富聯
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新冠肺炎 疫情 患者

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