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疫情衝擊車商減薪 龍頭業者上汽集團也不例外

聯合報 / 記者李仲維/即時報導
新冠肺炎疫情對大陸汽車行業衝擊嚴重。新華社資料照片
新冠肺炎疫情對大陸汽車行業衝擊嚴重。新華社資料照片

新冠肺炎疫情衝擊下，大陸多家汽車企業開始減薪以縮減開支，龍頭車企上汽集團也不例外。

澎湃新聞報導，繼3月5日上汽集團旗下子公司上汽大通發布調薪文件後，另一家子公司上汽乘用車也以非書面方式通知調薪。

有上汽乘用車員工表示，這次調薪涉及減發3月至6月的績效獎金，高級經理以上的減發100%，高級經理以下減發75%，後續視經營情況另定，據稱，績效獎金約占他們總體薪資的20%。此外，對居家辦公或隔離觀察的員工，公司將按天扣發用車補貼。

此外，上汽集團旗下一家零組件公司上海匯眾汽車，也有對員工薪資進行22%下調的通知。

上汽集團旗下兩家合資公司上汽大眾和上汽通用目前則還沒有發出調薪通知。

報導引述上汽集團相關人士表示，這次薪資調整是根據相關政策，建立與企業業績掛鉤的薪資激勵方式，業績不好時降薪，業績變好時也會漲。

多名上汽大眾、上汽通用員工均表示，已經聽說降薪是整個上汽集團行為，目前正在等降薪通知，能理解公司的降薪。

上汽通用一名員工表示，目前還未收到具體的降薪通知，但肯定會降薪，聽說降薪後普通員工收入會打八五折，領導會更多。不過也能理解集團降薪行為，畢竟這個時候車賣不出去。

除了上汽集團之外，造車新勢力威馬汽車HR透過線上會議通知全體員工取消年終獎金，理由是去年公司年度KPI不達標。

新冠肺炎疫情對汽車行業衝擊明顯。根據3月6日上汽集團發布的產銷快報，2月上汽集團汽車銷量為4.73萬輛，去年同期為36.29萬輛；1-2月累計汽車銷量為44.76萬輛，比去年同期下降54.07%。

據乘聯會預計，2月大陸全國乘用車市場零售增速，初步判斷年減達80%，估計是2020年車市的最大一次下滑。估計今年1-2月汽車銷量累計比去年同期下降幅度達41%，這也是近20年來的最大下降。

薪資 新冠肺炎 疫情

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