大陸1至2月進出口年減11% 貿易出現逆差

大陸海關總署今（7）日上午發布的最新數據顯示，1至2月大陸進出口總值為5,919.9億美元，年減11%。其中，出口年減17.2%，進口年減4%；貿易逆差70.9億美元，去年同期為順差414.5億美元。

海關總署表示，外貿進出口下降，主要受新冠肺炎疫情和春節假期延長等因素影響，大陸經濟貿易具有較強的韌性和慣性，疫情對進口的影響尚不明顯。加上大宗商品裝船期和企業進口節奏的原因，前兩個月進口僅有小幅下降，疫情對進口的影響尚不明顯。

從貨運量來看，1-2月海關監管進出境貨運量7億噸，年增2.8%，其中出口1.9億噸，年減3.7%，進口5.1億噸，年增5.5%。前兩個月，出口價格比去年同期下跌1.3%，進口價格上漲0.1%。

值得注意的是，今年前兩個月，大陸對東協、一帶一路沿線國家進出口逆勢增長，東協已成為大陸第一大交易夥伴，大陸對歐盟、美國和日本進出口則下降。歐盟（不含英國）是大陸第二大交易夥伴。

美國則是大陸第三大交易夥伴，1至2月中美貿易總值為人民幣4,225億元，年減19.6%，占大陸外貿總值的10.2%。其中，大陸對美國出口人民幣3,001億元，年減26.5%；自美國進口1,224億元，年增4.3%；對美貿易順差人民幣1,777億元，收窄38.9%。

海關總署表示，儘管新冠肺炎疫情短期內對外貿進出口造成一定衝擊，但大陸外貿發展韌性強，企業的適應力和市場開拓能力也很強。這段時間，企業積極與外方談判適當延長訂單交付期、加班加點完成訂單任務，相關部門也陸續推出支持企業渡難關的一系列政策。

據海關數據監測，2月外貿進出口值逐旬（每十日）提升、企業申報報關單量逐旬遞增的。另據對2,552家外貿樣本企業調查情況，80.6%的企業已經復工。隨著疫情防控取得積極成效，以及各項政策措施逐步落實，外貿企業復工復產步伐加快，市場信心也在穩步恢復，疫情對進出口的影響是暫時和階段性的，外貿發展長期向好的趨勢沒有改變。