大陸2月外匯存底略減，黃金儲備持平

大陸國家外匯管理局7日披露的數據顯示，截至2月底，大陸外匯存底為3兆1,067億美元，較年初下降12億美元，降幅為0.04%；黃金儲備為6,264萬盎司，與1月持平。

大陸國家外匯管理局发言人王春英表示，2月大陸外匯市場運行總體平穩。國際金融市場方面，受新冠肺炎疫情全球蔓延、主要國家經濟形勢及貨幣政策預期等因素影響，美元指數、主要國家債券價格有所上漲。

她表示，匯率折算和資產價格變化等估值因素，是2月外匯存底規模變動的主要原因。

王春英稱，未來全球經濟面臨的不穩定不確定因素有所增多，國際金融市場波動性可能加大。雖然疫情對大陸經濟運行造成一定衝擊，但綜合來看，大陸經濟長期向好的基本面沒有改變，疫情影響是短期的、總體上是可控的。

她認為，隨著各項政策措施實施見效，積極因素不斷積聚，將為大陸經濟平穩健康發展提供有力支持。大陸外匯市場有基礎、有條件保持平穩運行，外匯存底規模有望繼續保持總體穩定。