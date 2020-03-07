快訊

船長一問三不知？至尊公主號21人確診 加州戒備全船隔離

南韓大邱公寓爆集體感染！141名住戶46人確診

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大陸2月外匯存底略減，黃金儲備持平

聯合報 / 記者李仲維/即時報導
截至2月底，大陸外匯存底為3兆1,067億美元。中新社資料照片
截至2月底，大陸外匯存底為3兆1,067億美元。中新社資料照片

大陸國家外匯管理局7日披露的數據顯示，截至2月底，大陸外匯存底為3兆1,067億美元，較年初下降12億美元，降幅為0.04%；黃金儲備為6,264萬盎司，與1月持平。

大陸國家外匯管理局发言人王春英表示，2月大陸外匯市場運行總體平穩。國際金融市場方面，受新冠肺炎疫情全球蔓延、主要國家經濟形勢及貨幣政策預期等因素影響，美元指數、主要國家債券價格有所上漲。

她表示，匯率折算和資產價格變化等估值因素，是2月外匯存底規模變動的主要原因。

王春英稱，未來全球經濟面臨的不穩定不確定因素有所增多，國際金融市場波動性可能加大。雖然疫情對大陸經濟運行造成一定衝擊，但綜合來看，大陸經濟長期向好的基本面沒有改變，疫情影響是短期的、總體上是可控的。

她認為，隨著各項政策措施實施見效，積極因素不斷積聚，將為大陸經濟平穩健康發展提供有力支持。大陸外匯市場有基礎、有條件保持平穩運行，外匯存底規模有望繼續保持總體穩定。

外匯

延伸閱讀

李稻葵：大陸寬鬆貨幣政策退出時間，可能延後

大陸新增99宗新冠肺炎 累計逾8萬人確診

韓企投資越南 難擋病毒衝擊

星巴克降大陸業績展望

相關新聞

當人人都是孤島 陸「無接觸商機」火速崛起

「沒有誰是一座孤島，在大海裡獨踞；每個人都像一塊小小的泥土，連接成整個陸地。」這是17世紀英國詩人多恩（John Donne）的作品：「沒有人是一座孤島」最前面兩句...

TCL研發「雲卷」三折手機

搶攻折疊螢幕手機市場，TCL公布概念機研發計畫，目前正在研發雲卷螢幕手機和三折螢幕手機兩款機型，預計明年發布。

大陸2月外匯存底略減，黃金儲備持平

大陸國家外匯管理局7日披露的數據顯示，截至2月底，大陸外匯存底為3兆1,067億美元，較年初下降12億美元，降幅為0.0...

李稻葵：大陸寬鬆貨幣政策退出時間可能延後

清華大學中國經濟思想與實踐研究院院長李稻葵表示，安全順利地實現全面復工最為關鍵，比任何的財政和貨幣刺激政策都更為重要，新...

兩岸人物／高衛東 扛起貴州茅台重擔

大陸白酒龍頭貴州茅台原董事長李保芳日前卸任董事長職務，改由現年48歲的貴州省交通廳長高衛東接棒，繼續帶領營收人民幣1,000億元（約新台幣4,391億元）的茅台向前走。

兩岸人物／全聚德新掌門 燃燒創新魂

周延龍本來是東來順總經理，去年12月3日，他臨危受命出任全聚德集團總經理。

避險熱 10年債成搶手貨

中國大陸銀行間債市10年國債活躍券收益率跌近5個基點（bp）至2.6325%，創2002年7月12日以來新低。路透援引交易員表示，新冠肺炎疫情在全球蔓延，短期避險情緒再升溫，10年美債收益率刷新紀錄跌破1％，加之陸股走弱，均對大陸國債買盤有所提振。

上市24 天 斯達半導股價飆11倍

今年來在科技股賺錢效應下，A股半導體類股股價不斷創新高。斯達半導上市24天以來，已連續出現22支漲停板，股價暴漲逾十倍，成為今年以來最賺錢的新股。

許勝雄：大陸台商產能恢復八成 估計要3月底以後

海基會副董事長許勝雄今（6）日估計，目前大陸台商復工恢復產能的狀況，大約在30%至50%，要真正讓產能超過80%，應該是...

拚多多推線下團購工具「快團團」 助買菜群對接商戶

大陸最大團購平台業者拚多多，6日宣布推出線下團購工具「快團團」，協助各地商家收集社區居民物資需求、完成在線下單。

搜狗入股春雨醫生 CEO王小川進入董事會

布局網路醫療，搜狗入股春雨醫生，搜狗CEO王小川不僅成為春雨醫生董事，搜狗還是該公司第七大股東，持股比例5.33%。

疫情衝擊 星巴克估在中國第二財季營收減少4.3億美元

新冠肺炎疫情衝擊經濟，星巴克表示預估，受疫情影響公司的中國區業務第二財季營收將減少最多4.3億美元，預計將暫停在中國展新...

熱門新聞

陸外交部發言人華春瑩夫官慶病逝 享年55歲

慎入╱首例全肺活檢病理報告：肺充血壞死呈古銅色

陸副總理孫春蘭考察武漢小區 居民高喊：全都是假的

沙漠蝗蟲還沒來 農業部：草地貪夜蛾已入侵

因疫情居家矛盾增多？ 復工後西安民政局離婚預約每天爆滿

大陸線上教學好無奈 生物政治教師講課最易被封

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。