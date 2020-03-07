李稻葵：大陸寬鬆貨幣政策退出時間，可能延後

清華大學中國經濟思想與實踐研究院院長李稻葵表示，安全順利地實現全面復工最為關鍵，比任何的財政和貨幣刺激政策都更為重要，新冠肺炎疫情對全球經濟影響充滿不確定性，大陸適當寬鬆的貨幣政策退出時點，可能後移。

新京報報導，李稻葵預測，如果新冠病毒疫情能夠在第一季得到控制，實現全面復工，那麼它對大陸經濟增長的總體影響將為-0.17個百分點；如果疫情持續到第二、第三或第四季，預計對經濟增長的影響分別為-0.36、-0.55和-0.77個百分點。

他表示，在疫情發生前，對今年大陸經濟增速的預測為6.1%，新冠疫情影響後，根據疫情結束的時間不同，今年大陸經濟增速應在5.3%至5.9%之間。如果政策應對得當，當前的新冠肺炎暴發對經濟增速負面衝擊是可控的，總體影響是有限的，能夠實現既定的政策目標。

李稻葵分析，疫情對於服務業影響較大，但也要分兩類看：一類是傳統服務業，例如旅遊觀光、住宿、食堂餐館等，影響很大；一類是現代服務業，比如軟體、教育、諮詢服務、會計、新聞、金融等。用行業來劃分更加合理，在傳統服務業的這些是需要我們關注的。

他強調，現在是非常時期，當前的財政政策、貨幣政策取向都是好的，財政政策非常積極，貨幣政策適當寬鬆，但是針對性可能還不夠，傳導機制還不夠，要傳導到單個、不同的企業，要有不同的政策，這個是關鍵，是現在需要加強的。

李稻葵認為，大陸貨幣政策必須考慮國際的影響，例如歐元、美元，他們的貨幣政策可能會更加寬鬆。在這個背景下，大陸寬鬆貨幣政策退出的時間點，可能還要後移一點。而當前最關鍵就是要安全順利地實現全面復工，這比任何的財政和貨幣刺激政策都更為重要。