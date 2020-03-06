快訊

埃及遊船12人染新冠肺炎控台人是感染源 指揮中心回應

近九成在陸台灣民眾反對健保汙名化修法

聯合報 / 特派記者林則宏/上海即時報導

民進黨立委林俊憲擬提案修改全民健保法，增訂「黃安條款」，以大幅提高在海外工作與生活國人的健保費。上海知名台灣人網路社群「台商新天地」對此進行的網路調查顯示，近九成參與調查者對這項修法表示反對。

發起這項調查的台商新天地會長蘇武表示，林俊憲這項修法提案過去幾天引起不少在大陸的台灣民眾討論，但這種明顯針對大陸台商又刻意汙名化台商的修法，讓所有在大陸工作、生活的國人都感到不舒服。

蘇武表示，大陸一百多萬台商與台灣民眾並非每個人都是「黃安」，更多人是為了自己和家人的生活，兢兢業業在大陸工作、打拚。

蘇武稱，發起這項網路投票，是因為看到聯合新聞網上針對此一議題的投票，竟有百分之九十二的台灣民眾支持修法。他認為，這項調查結果恐有失真之虞。原因之一是在大陸的台灣民眾必須「翻牆」才上聯合新聞網，因此無法反映權益受損的這群人的意見。

為此，蘇武5日在台商新天地微信公眾號發起這項民調，問題與聯合新聞網相同。僅約一天時間，截至昨日18時，就有超過七千人投票，不支持林俊憲提案的合計達百分之八十六。

其中，百分之六十八表示，「不支持此提案，修法應通盤檢討，不要針對特定族群」；百分之十八選擇「不支持此提案，目前沒必要調整」。

投票下方還有不少人留言表達自己看法，其中獲得最多網友點讚的Evon Peng說，「我們一家四口每個月健保費一分錢也沒落下。幾年下來，境外就醫健保不給付，回台期間也很少就醫。 相較於在台灣濫用醫療資源的民眾，我們不應該是要被處罰的對象吧？」

Sandy則表示，「我一個家庭主婦，沒有任何收入，老公也只是員工而已，如果在台灣能夠找到養家活口足夠的薪資，誰願意飄洋過海離鄉背井當台勞？」

還有人說，「如果是這樣，長期繳納卻很少用的，是不是也要退錢？」「我討厭黃安，但不要用黃安的言行來代表所有在海外工作的每個人！」

蘇武表示，他發起這項民調是希望台商的聲音能被其他立委聽見。所有在海外打拚的台商都是台灣經濟實力的延伸，對於離家背井的國人，台灣就像是娘家，應該是所有海外台灣民眾最堅強的後盾才對。

蘇武說，其實只要看這項民調下方留言就清楚，多數台商也支持健保制度更加健全，但不應該在調整的過程中此刻意汙名化台商。

台商 健保

延伸閱讀

名嘴嗆黃安「還是人嗎？」 陳揮文贊同停他健保

健保「黃安條款」 卓榮泰：不應針對某人

聯合報社論／瞄準黃安的箭，不會射中周子瑜嗎？

立委提「黃安條款」擬修法 他直言這群台灣人才是健保虧損主因

相關新聞

疫情衝擊 星巴克估在中國第二財季營收減少4.3億美元

新冠肺炎疫情衝擊經濟，星巴克表示預估，受疫情影響公司的中國區業務第二財季營收將減少最多4.3億美元，預計將暫停在中國展新...

拚多多推線下團購工具「快團團」 助買菜群對接商戶

大陸最大團購平台業者拚多多，6日宣布推出線下團購工具「快團團」，協助各地商家收集社區居民物資需求、完成在線下單。

搜狗入股春雨醫生 CEO王小川進入董事會

布局網路醫療，搜狗入股春雨醫生，搜狗CEO王小川不僅成為春雨醫生董事，搜狗還是該公司第七大股東，持股比例5.33%。

陸專家：新冠病毒變異不會影響疫苗與藥物研發

大陸專家此前表示，新冠病毒發生變異、出現亞種，對於這是否會影響疫苗研發，中國科學院副秘書長、中國科學院院士周琪表示，大陸...

茅台董座李保芳卸任：能平安離開已非常高興

陸媒報導，中國貴州茅台集團董事長李保芳3日發表卸任談話，形容自己任內「戰戰兢兢、如履薄冰，不好幹」。他說：「今天能夠平安...

馬雲向南韓捐100萬個口罩 物資箱上印「山水之鄰 風雨相濟」

馬雲公益基金會與阿里巴巴公益基金會聯合向南韓捐贈100萬個口罩，支持當地防疫，每箱物資都貼上印有「山水之鄰，風雨相濟」的...

南華早報：國泰航空將關閉溫哥華基地 150人面臨被裁

受新冠肺炎疫情影響，全球航空業重挫，南華早報報導，國泰航空計劃6月底關閉溫哥華基地，當地約150名職員面臨被裁減，這也代...

深圳首次揭秘 新冠病毒準備與細胞融合時真實形貌

深圳國家感染性疾病臨床醫學研究中心等研究單位，日前從臨床新冠肺炎病例獲取生物樣本，首次使用冷凍電子顯微鏡，觀察到新冠病毒...

前湖北省委書記蔣超良 辭去湖北人大常委會主任職務

新冠肺炎令湖北領導人事大變動，大陸湖北日報報導，前湖北省委書記蔣超良今日辭去湖北省第十三屆人民代表大會常務委員會主任一職...

優化關檢戰「疫」 福州跨境電商成長

福州海關所屬馬尾海關5日透露，今年前2個月，福州市馬尾區共完成跨境電商業務量61.96萬票，同比增長34.78%，其中春節後復工完成34.05萬票。

福建3項核電逐步復工

福建福清核電有限公司5日通報，3月2日，中國大陸具有完全自主知識產權的三代核電「華龍一號」全球首堆—福清核電站5號機組，基本完成熱態性能試驗，為後續機組裝料、併網發電奠定了堅實基礎。

全球-台灣-平潭聯運 防疫便捷通道

進口國際快件通過台灣桃園機場中轉後再經「台北快輪」運抵福建平潭綜合實驗區，「全球-台灣-平潭」海空聯運成為疫情防控物資「登陸」便捷通道和國際快件物流通道。

熱門新聞

14億人用台灣健保？ 人民日報：鬼扯！

陸外交部發言人華春瑩夫官慶病逝 享年55歲

慎入╱首例全肺活檢病理報告：肺充血壞死呈古銅色

陸副總理孫春蘭考察武漢小區 居民高喊：全都是假的

口罩熔噴布 一個月大漲15倍

深圳首次揭秘 新冠病毒準備與細胞融合時真實形貌

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。