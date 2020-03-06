近九成在陸台灣民眾反對健保汙名化修法

民進黨立委林俊憲擬提案修改全民健保法，增訂「黃安條款」，以大幅提高在海外工作與生活國人的健保費。上海知名台灣人網路社群「台商新天地」對此進行的網路調查顯示，近九成參與調查者對這項修法表示反對。

發起這項調查的台商新天地會長蘇武表示，林俊憲這項修法提案過去幾天引起不少在大陸的台灣民眾討論，但這種明顯針對大陸台商又刻意汙名化台商的修法，讓所有在大陸工作、生活的國人都感到不舒服。

蘇武表示，大陸一百多萬台商與台灣民眾並非每個人都是「黃安」，更多人是為了自己和家人的生活，兢兢業業在大陸工作、打拚。

蘇武稱，發起這項網路投票，是因為看到聯合新聞網上針對此一議題的投票，竟有百分之九十二的台灣民眾支持修法。他認為，這項調查結果恐有失真之虞。原因之一是在大陸的台灣民眾必須「翻牆」才上聯合新聞網，因此無法反映權益受損的這群人的意見。

為此，蘇武5日在台商新天地微信公眾號發起這項民調，問題與聯合新聞網相同。僅約一天時間，截至昨日18時，就有超過七千人投票，不支持林俊憲提案的合計達百分之八十六。

其中，百分之六十八表示，「不支持此提案，修法應通盤檢討，不要針對特定族群」；百分之十八選擇「不支持此提案，目前沒必要調整」。

投票下方還有不少人留言表達自己看法，其中獲得最多網友點讚的Evon Peng說，「我們一家四口每個月健保費一分錢也沒落下。幾年下來，境外就醫健保不給付，回台期間也很少就醫。 相較於在台灣濫用醫療資源的民眾，我們不應該是要被處罰的對象吧？」

Sandy則表示，「我一個家庭主婦，沒有任何收入，老公也只是員工而已，如果在台灣能夠找到養家活口足夠的薪資，誰願意飄洋過海離鄉背井當台勞？」

還有人說，「如果是這樣，長期繳納卻很少用的，是不是也要退錢？」「我討厭黃安，但不要用黃安的言行來代表所有在海外工作的每個人！」

蘇武表示，他發起這項民調是希望台商的聲音能被其他立委聽見。所有在海外打拚的台商都是台灣經濟實力的延伸，對於離家背井的國人，台灣就像是娘家，應該是所有海外台灣民眾最堅強的後盾才對。

蘇武說，其實只要看這項民調下方留言就清楚，多數台商也支持健保制度更加健全，但不應該在調整的過程中此刻意汙名化台商。