昆山台企贏得十大獎項，榜榜有名

昆山市政府今（6）日召開全市作風建設暨高質量發展表彰大會上，公布2019年加快創新轉型推進高質量發展先進企業名單，在「規模效益型領軍企業」「十大進出口企業」「十大納稅企業」等十個獎項中，台企榜榜有名！

108家次獲獎企業中，台企占40席，占比超37%。憑藉投資規模大、科技含量高、質量效益佳、帶動能力強、安全綠色發展好等優勢，這些先進台企在昆山加快創新轉型，推進高質量發展的實踐中脫穎而出。十個獎項入榜得獎的台企名單如下：

規模效益型領軍企業：千億級企業為仁寶集團；五百億級企業有世碩電子（昆山）有限公司、緯創集團；百億級企業有富士康集團、南亞集團；50億級企業有微盟電子（昆山）有限公司、捷安特集團、啟佳集團、揚皓集團、滬士電子及正新橡膠（中國）有限公司。

十大進出口企業：世碩電子、仁寶集團、緯創集團及富士康集團。

十大納稅企業：南亞電子材料、富翔精密工業及四海電子。

十大科技創新企業：昆山龍騰光電股份有限公司。

十佳現代服務業企業：統一商貿（昆山）有限公司。

十佳智能化改造企業：昆山康龍電子科技公司、昆山之奇美材料科技公司及福立旺精密機電（中國）股份有限公司。

十佳成長型台資企業：裕晟（昆山）體育用品、勤昆科技、和椿科技、勛龍智造精密應用材、東碩電子、永信藥品工業、昆山京群焊材科技、環鴻電子、昆山巨仲電子及昆山德朋電子科技。

十佳生態環境友好型企業：淳華科技（昆山）公司及富港電子（昆山）公司。

十佳和諧勞動關係企業：優德精密工業、鮮活果汁及昆山亞特曼新李料科技。

十佳安全生產企業：友達光電及聯仕（昆山）化學材料公司。