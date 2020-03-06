拚多多推線下團購工具「快團團」 助買菜群對接商戶

大陸最大團購平台業者拚多多，6日宣布推出線下團購工具「快團團」，協助各地商家收集社區居民物資需求、完成在線下單。

大陸財經網站金融界報導，「快團團」是一款輔助商家線上收集社區居民共同需求，並線上下單及收款的團購工具，商家可以透過「快團團」上線商品團購頁面，並由社區消費者發起團購，達到人數條件後，由商家按照當地防疫要求無接觸配送至社區門口，該工具已在微信小程序上線。

疫情暴發後，各地以社區為單位進行封閉式管理，社區居民為了防疫需要而宅在家中，與此同時，透過社區群聊來分享團購資訊，變成許多居民的主要採購通道，不少蹲守武漢的網友表示，社區買菜群裡團購生活用品變成了「拼手速、拼網速」，一些業主自建社群，由個人出面向附近商家提出採購需求，但這些蔬菜、生活用品的團購信息剛發進群裡，立刻就被接龍搶光。

「快團團」產品負責人表示，經團隊調研發現，疫情阻斷了商戶和社區居民傳遞資訊，只能人肉發出購買和出售資訊，資訊傳遞效率不足直接導致了供需不平衡。

商家們也面臨較大的營運問題，在群團購中，經常會出現漏收款或統計錯誤的情況，而「快團團」的本地商戶也指出，先前在微信群裡人力接龍，平均每天會產生15%左右因漏送導致的退款訂單。

「快團團」產品負責人指出，目前「快團團」已經服務了超過1萬個社區的周邊商家，武漢新華明珠社區是最早使用「快團團」，來提高團購效率的社區之一，社區物業管理公司人員表示，物業公司提供了收集住戶餐食需求並送餐到戶的服務，但因為缺乏相關工具，只能人工統計每戶的需求數量，再逐戶進行收款核銷，整體工作流程較長，且經常發生下錯單、漏收款等糾紛。

而在使用「快團團」之後，物業公司協助消費者迅速對接上線了附近的本地商戶，社區居民只需要在小程序中找到附近發起團購的商家，按需參與拼團，就能實現線上下單、線上付款和線下無接觸配送的服務。

拚多多大數據研究院副院長陳秋表示，只要解決信息效率問題，就能夠在任何場景都創造「貨找人」的商業模式，因此，當線下場景存在需求，拚多多也會上線相應工具，幫助消費者來對接本地商戶，實現「足不出戶，貨找上門」的消費體驗。