快訊

台南永康傳銀樓搶案！歹徒搶走金項鍊 估損失20幾萬

美國拒絕女總統! 華倫退出民主黨初選, 不願改挺桑德斯

聽新聞
test
0:00 / 0:00

拚多多推線下團購工具「快團團」 助買菜群對接商戶

聯合報 / 記者林宸誼╱即時報導
圖/金融界
圖/金融界

大陸最大團購平台業者拚多多，6日宣布推出線下團購工具「快團團」，協助各地商家收集社區居民物資需求、完成在線下單。

大陸財經網站金融界報導，「快團團」是一款輔助商家線上收集社區居民共同需求，並線上下單及收款的團購工具，商家可以透過「快團團」上線商品團購頁面，並由社區消費者發起團購，達到人數條件後，由商家按照當地防疫要求無接觸配送至社區門口，該工具已在微信小程序上線。

疫情暴發後，各地以社區為單位進行封閉式管理，社區居民為了防疫需要而宅在家中，與此同時，透過社區群聊來分享團購資訊，變成許多居民的主要採購通道，不少蹲守武漢的網友表示，社區買菜群裡團購生活用品變成了「拼手速、拼網速」，一些業主自建社群，由個人出面向附近商家提出採購需求，但這些蔬菜、生活用品的團購信息剛發進群裡，立刻就被接龍搶光。

「快團團」產品負責人表示，經團隊調研發現，疫情阻斷了商戶和社區居民傳遞資訊，只能人肉發出購買和出售資訊，資訊傳遞效率不足直接導致了供需不平衡。

商家們也面臨較大的營運問題，在群團購中，經常會出現漏收款或統計錯誤的情況，而「快團團」的本地商戶也指出，先前在微信群裡人力接龍，平均每天會產生15%左右因漏送導致的退款訂單。

「快團團」產品負責人指出，目前「快團團」已經服務了超過1萬個社區的周邊商家，武漢新華明珠社區是最早使用「快團團」，來提高團購效率的社區之一，社區物業管理公司人員表示，物業公司提供了收集住戶餐食需求並送餐到戶的服務，但因為缺乏相關工具，只能人工統計每戶的需求數量，再逐戶進行收款核銷，整體工作流程較長，且經常發生下錯單、漏收款等糾紛。

而在使用「快團團」之後，物業公司協助消費者迅速對接上線了附近的本地商戶，社區居民只需要在小程序中找到附近發起團購的商家，按需參與拼團，就能實現線上下單、線上付款和線下無接觸配送的服務。

拚多多大數據研究院副院長陳秋表示，只要解決信息效率問題，就能夠在任何場景都創造「貨找人」的商業模式，因此，當線下場景存在需求，拚多多也會上線相應工具，幫助消費者來對接本地商戶，實現「足不出戶，貨找上門」的消費體驗。

微信 疫情

延伸閱讀

美國副總統潘斯承認美國採檢工具不夠

北市防疫旅館將公布SOP 不會與散客混住

孫春蘭視察武漢 樓上居民上訪喊「全部假的、形式主義」

新冠肺炎蔓延 白宮坦承檢驗工具不夠用

相關新聞

茅台董座李保芳卸任：能平安離開已非常高興

陸媒報導，中國貴州茅台集團董事長李保芳3日發表卸任談話，形容自己任內「戰戰兢兢、如履薄冰，不好幹」。他說：「今天能夠平安...

拚多多推線下團購工具「快團團」 助買菜群對接商戶

大陸最大團購平台業者拚多多，6日宣布推出線下團購工具「快團團」，協助各地商家收集社區居民物資需求、完成在線下單。

搜狗入股春雨醫生 CEO王小川進入董事會

布局網路醫療，搜狗入股春雨醫生，搜狗CEO王小川不僅成為春雨醫生董事，搜狗還是該公司第七大股東，持股比例5.33%。

疫情衝擊 星巴克估在中國第二財季營收減少4.3億美元

新冠肺炎疫情衝擊經濟，星巴克表示預估，受疫情影響公司的中國區業務第二財季營收將減少最多4.3億美元，預計將暫停在中國展新...

陸專家：新冠病毒變異不會影響疫苗與藥物研發

大陸專家此前表示，新冠病毒發生變異、出現亞種，對於這是否會影響疫苗研發，中國科學院副秘書長、中國科學院院士周琪表示，大陸...

馬雲向南韓捐100萬個口罩 物資箱上印「山水之鄰 風雨相濟」

馬雲公益基金會與阿里巴巴公益基金會聯合向南韓捐贈100萬個口罩，支持當地防疫，每箱物資都貼上印有「山水之鄰，風雨相濟」的...

南華早報：國泰航空將關閉溫哥華基地 150人面臨被裁

受新冠肺炎疫情影響，全球航空業重挫，南華早報報導，國泰航空計劃6月底關閉溫哥華基地，當地約150名職員面臨被裁減，這也代...

深圳首次揭秘 新冠病毒準備與細胞融合時真實形貌

深圳國家感染性疾病臨床醫學研究中心等研究單位，日前從臨床新冠肺炎病例獲取生物樣本，首次使用冷凍電子顯微鏡，觀察到新冠病毒...

前湖北省委書記蔣超良 辭去湖北人大常委會主任職務

新冠肺炎令湖北領導人事大變動，大陸湖北日報報導，前湖北省委書記蔣超良今日辭去湖北省第十三屆人民代表大會常務委員會主任一職...

優化關檢戰「疫」 福州跨境電商成長

福州海關所屬馬尾海關5日透露，今年前2個月，福州市馬尾區共完成跨境電商業務量61.96萬票，同比增長34.78%，其中春節後復工完成34.05萬票。

福建3項核電逐步復工

福建福清核電有限公司5日通報，3月2日，中國大陸具有完全自主知識產權的三代核電「華龍一號」全球首堆—福清核電站5號機組，基本完成熱態性能試驗，為後續機組裝料、併網發電奠定了堅實基礎。

全球-台灣-平潭聯運 防疫便捷通道

進口國際快件通過台灣桃園機場中轉後再經「台北快輪」運抵福建平潭綜合實驗區，「全球-台灣-平潭」海空聯運成為疫情防控物資「登陸」便捷通道和國際快件物流通道。

熱門新聞

14億人用台灣健保？ 人民日報：鬼扯！

慎入╱首例全肺活檢病理報告：肺充血壞死呈古銅色

陸副總理孫春蘭考察武漢小區 居民高喊：全都是假的

車內用酒精噴壺消毒引爆炸 男右眼塌陷出血險失明

美通過台北法案 國台辦：民進黨挾洋自重加劇緊張

口罩熔噴布 一個月大漲15倍

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。