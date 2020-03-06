搜狗入股春雨醫生 CEO王小川進入董事會

布局網路醫療，搜狗入股春雨醫生，搜狗CEO王小川不僅成為春雨醫生董事，搜狗還是該公司第七大股東，持股比例5.33%。

根據大陸國家企業信用信息公示系統，北京春雨天下軟體有限公司（簡稱「春雨醫生」）新增企業股東北京搜狗資訊服務有限公司（簡稱「搜狗」），註冊資本從人民幣2573.6億元增加至人民幣2749.4億元，搜狗首席執行官王小川出任董事。

新京報報導，搜狗方面回覆表示，為了幫助用者獲取更權威的醫療資訊和醫療服務，搜狗一直在網路醫療方向佈局，這次入股能繼續幫助搜狗完善自身醫療業務框架，同時也是透過人工智慧賦能醫療垂直場景的一次積極嘗試。

春雨醫生官網顯示，成立於2011年，是「互聯網+醫療健康」領域成立最早的獨角獸企業之一，先後開創了線上問診、空中醫院、私人醫生、開放平台和網路診療平台等多項醫療健康服務形態。

截至2019年12月底，春雨醫生已為超過2億人次用戶提供了醫療健康解決方案。

企查查顯示，目前春雨醫生工商登記的自然人和機構股共有22個，搜狗位列第7，持股為5.33%；大股東為嘉興藍馳雨傳投資合夥企業（有限合夥），持股14.61%，由藍馳創投合夥人朱天宇持有。

該公司創始人、前首席執行官張銳因心肌梗塞，已於2016年10月去世，遺孀王羽瀟目前直接持股春雨醫生比例為10.4%；2019年8月，王羽瀟出任春雨醫生CEO。

2016年5月，受百度魏則西事件影響，在王小川的提議下，搜狗推出了「搜狗明醫」垂直搜索，目的在把權威、真實有效的醫療資訊提供給使用者，搜狗推出明醫搜索後，王小川曾多次表示搜狗在醫療方面有更宏大的布局。

2018年兩會期間，首次以全國政協委員身分參會的王小川的兩項提案之一，就是建議構建新型醫聯體，打通醫療惠民「最後一公里」，實現每個家庭都有家庭醫生。

2019年8月，搜狗公佈已取得網路醫院牌照，獲准透過網路展開診療業務，且成立兩家網路醫療公司，分別出資人民幣100萬元，也就是海南搜狗智慧互聯網醫院有限公司、海南搜狗智慧遠端醫療中心有限公司，均由北京搜狗資訊服務有限公司百分百控股，法定代表人均為搜狗公司首席科學家許靜芳。