聽新聞
test
0:00 / 0:00
陸專家：新冠病毒變異不會影響疫苗與藥物研發
大陸專家此前表示，新冠病毒發生變異、出現亞種，對於這是否會影響疫苗研發，中國科學院副秘書長、中國科學院院士周琪表示，大陸針對病毒變異和疫苗研發有統一佈署，病毒變異並沒有影響到藥物研發、抗體製備和疫苗製備。
據陸媒澎湃新聞報導，今日大陸國務院應對新冠肺炎疫情聯防聯控機制在北京召開新聞發布會。中國科學院期刊「國家科學評論」3日發表文章，指2019冠狀病毒近期產生149個突變點，演化出L亞型和S亞型兩種亞型。
周琪表示，病毒的變異到現在為止有一些報導，但是在病毒變異過程裡面需要更多的案例，也需要更多深入研究。
大陸國家衛生健康委科技發展中心主任鄭忠偉表示，目前大陸科研部門採取了5條技術路線推進疫苗研發，部分疫苗已經進入動物實驗階段，他預計到4月將有部分新冠肺炎疫苗有望進入臨床。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言