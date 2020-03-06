馬雲向南韓捐100萬個口罩 物資箱上印「山水之鄰 風雨相濟」
馬雲公益基金會與阿里巴巴公益基金會聯合向南韓捐贈100萬個口罩，支持當地防疫，每箱物資都貼上印有「山水之鄰，風雨相濟」的中韓雙語贈言，代表兩個密切互動的國家在危急關頭同舟共濟。
馬雲公益基金會在官方微博上說：「在我們十分困難的時候，來自南韓的物資緩解了極大的壓力。現在南韓遇到困難，我們也希望能夠出一份力。」
作為山水之鄰的兩個國家，自疫情發生以來，大陸和南韓就一直保持著密切互動，馬雲公益基金會還在微博中為南韓送上祝福，希望疫情盡快好轉。
這批捐給南韓的100萬口罩，由馬雲公益基金會及阿里巴巴公益基金會經多方籌措而來，馬雲先前與前聯合國秘書長潘基文聯繫，在潘基文牽線下將這批口罩送抵南韓，稍後再交由南韓紅十字會送到最需要的人手中。
馬雲公益基金會和阿里巴巴公益基金會2日向日本捐贈100萬個口罩，支援日本的新冠肺炎防疫工作，工作人員將一箱箱印有「青山一道，同擔風雨」8個字的物資第一時間送抵日本。
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