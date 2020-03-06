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深圳首次揭秘 新冠病毒準備與細胞融合時真實形貌

聯合報 / 記者林宸誼╱即時報導
圖/深圳新聞網
圖/深圳新聞網

深圳國家感染性疾病臨床醫學研究中心等研究單位，日前從臨床新冠肺炎病例獲取生物樣本，首次使用冷凍電子顯微鏡，觀察到新冠病毒經滅活後，正準備與細胞發生融合的真實形貌。

深圳新聞網報導，成果已於3月5日發布在生物領域最大的預印本發行服務BioRxiv上。

報導指出，深圳國家感染性疾病臨床醫學研究中心 / 南方科技大學第二附屬醫院 ( 深圳市第三人民醫院）與南方科技大學冷凍電鏡中心等部門成立聯合研究團隊，啟動對新冠病毒感染肺炎以及新冠病毒分離、培養、鑑定及結構解析等系統性研究分析。

聯合研究團隊在深圳市第三人民醫院生物安全III級實驗室，於1月27日從1名新冠患者肺泡灌洗液中分離出病毒株，並完成基因組測序和鑑定，及時向全球流感資訊共享平台（GISAID註冊編號：EPI_ISL_406594）註冊共享信息，命名為「BetaCoV/Shenzhen/SZTH-003/2020」的新冠毒株。

聯合研究團隊應用間接免疫螢光法 （IFA）、酶聯免疫吸附試驗（ELISA）、和基因組序列與譜系分析多種方案確認滅活的新冠病毒。

南方科技大學冷凍電子顯微鏡中心的專家，利用冷凍電子顯微鏡分析技術，不僅首次觀察到了真實的新冠病毒經滅活後的形貌，並且捕捉到該病毒侵染宿主細胞中的一個重要中間狀態。

此時病毒正處於識別和附著宿主細胞後，準備與細胞發生融合的時期，經國內外文獻檢索，這是新冠肺炎疫情爆發以來，科研工作者首次在冷凍電子顯微鏡下觀察到新冠病毒全病毒的真實形貌。

冷凍電子顯微鏡避免了常溫電子顯微鏡對生物樣品的脫水、染色等破壞作用，最大限度地保持了生物樣品生理狀態下的真實形貌，聯合研究團隊現正在進一步揭示新冠病毒超微結構、病毒侵染人類宿主細胞的特性、與新冠肺炎臨床預後關係。

新冠肺炎 深圳 基因

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