前湖北省委書記蔣超良 辭去湖北人大常委會主任職務

新冠肺炎令湖北領導人事大變動，大陸湖北日報報導，前湖北省委書記蔣超良今日辭去湖北省第十三屆人民代表大會常務委員會主任一職。

2月13日蔣超良被免職湖北省委書記一職，改由上海市長應用調任湖北省委書記。

今日據湖北日報報導，根據蔣超良辭去湖北省第十三屆人民代表大會常務委員會主任職務的請求，按照「中華人民共和國地方各級人民代表大會和地方各級人民政府組織法」第二十七條的規定，湖北省第十三屆人民代表大會常務委員會第十五次會議決定：接受蔣超良同志辭去湖北省第十三屆人民代表大會常務委員會主任職務的請求，報省人民代表大會備案。