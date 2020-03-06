「德陽造」白鶴灘水電站 第三台轉輪出廠

近日，總部位於四川德陽的東方電氣集團東方電機有限公司（簡稱「東電」）傳來喜訊：在新冠肺炎疫情防控形勢下的復產復工熱潮中，由東電設計生產的白鶴灘水電站左岸第三台轉輪完成噴塗防護劑，順利吊運出廠，單機容量百萬千瓦。該水輪發電機組的起運，標誌著2020年度左岸機組轉輪製造安裝取得「開門紅」。

當天下午2點半，在吊裝現場，轉輪加工廠工作人員完成技術交底後，布置在加工廠內的纜機將轉輪緩緩吊起，運送至液壓組合板上。液壓組合板在卡車的拖運下，插入加工廠外臨時堆放場地放置的四個支墩之間。經過現場人員確認，組合板下調高度，將轉輪穩穩地放在支墩上，順利吊運出廠。

今年，白鶴灘水電站左岸機組計畫完成3台轉輪和4台下機架的生產交貨。此次出廠的左岸第三台轉輪，最大直徑8.65米，高3.926米，重量達359噸，相當於5129個、70公斤男子的重量。該轉輪於去年12月30日通過驗收，按照計畫，需在今年春節後塗裝防護材料並轉運出廠。

面對突如其來的新冠肺炎疫情，東電白鶴灘現場專案團隊在多方大力支持下，早施策、早謀劃、早開工，嚴格按照白鶴灘建設部及東電疫情防控方案和節後生產計畫，於1月30日率先在白鶴灘工區機電口復工。