陸5G建設 5年後投資累計1.2兆

中國信息通信研究院預測，到2025年中國大陸5G網絡建設投資累計將達到1.2兆元（人民幣，下同）。

中新社報導，中國信息通信研究院副院長王志勤4日發表文章稱，據中國信通院預測，到2025年5G網絡建設投資累計將達到1.2兆元。同時，「5G+工業互聯網」將推動工業企業開展內部網絡化、信息化改造，據估計僅網絡化改造未來5年的投資規模就有望達到5000億元。

另外，5G網絡建設還將帶動產業鏈上下游以及各行業應用投資，預計到2025年將累計帶動超過3.5兆元投資。

王志勤表示，在今年面對疫情衝擊和經濟下行壓力情況下，加快5G網絡建設步伐，將對優化投資結構、穩定增長速度發揮關鍵作用。

截至今年2月初，中國大陸三大電信運營商共開通5G基站約15.6萬個，網絡建設順利進行。王志勤說，2020年是5G網絡建設關鍵期，預計年底全中國大陸範圍將累計開通5G基站超過55萬個，實現地級市室外連續覆蓋、縣城及鄉鎮重點覆蓋、重點場景室內覆蓋。

據王志勤說，中國大陸5G用戶數量已超過1000萬，5G終端銷售和用戶發展勢頭良好。截至2月初，中國大陸已有43款5G手機終端入網，手機價格下探至3000元區間。