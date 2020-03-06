大陸疫情防控 投入資金逾千億

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

為支持大陸各地應對新冠肺炎疫情，提供充足經費保障，大陸財政部門已安排疫情防控資金達1104.8億元（人民幣，下同）。

新華社報導，大陸財政部副部長許宏才5日在大陸國務院聯防聯控機制新聞發布會，作上述表示。他表示，疫情發生以來，財政部門積極發揮職能作用，切實加強防疫經費保障，截至3月4日，各級財政共安排疫情防控資金1104.8億元。許宏才指出，在1104.8億元中，已使用資金為714.3億元，未使用資金為390.5億元。

許宏才稱，在大陸中央財政方面，已專門安排257.5億元，並在去年四季度已提前下達轉移支付的基礎上，預撥了一般性轉移支付資金，要求大陸各地方加強資金撥付和使用等工作，緩解財政支出壓力，有力保障基層保基本民生、保工資、保運轉的資金需要。

「從目前情況看，地方財政運行情況總體穩定，疫情防控經費得到充足保障，基層政府『三保』沒有出現風險問題。」許宏才說。

他指出，對受疫情影響會出現短期財政減收的問題，大陸財政部已印發了關於有效應對新冠肺炎疫情影響切實加強地方財政「三保」工作的通知，提出了具體措施。下一步，將切實採取措施提高基層財政「三保」能力，確保財政平穩運行，牢牢兜住「三保」底線。

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