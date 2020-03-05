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彭博：全球主要經濟體按降息鍵 料陸央行月內有動作

聯合報 / 記者劉秀珍╱即時報導
美國聯準會（Fed）日前突然宣布降息2碼，全球主要央行跟進，也牽動台灣股匯表現。大陸債匯周三勁揚，周四稍息。（本報系資料照）
美國聯準會（Fed）日前突然宣布降息2碼，全球主要央行跟進，也牽動台灣股匯表現。大陸債匯周三勁揚，周四稍息。（本報系資料照）

彭博新聞報導，2020年的黑天鵝事件—新冠病毒疫情，正將全球央行拖入一輪貨幣寬鬆大潮，隨著美國聯準會（Fed）拋出金融危機來的首次緊急降息重錘，市場人士預期，中國大陸央行也將很快採取行動，主要貨幣政策工具利率3月料將走低，但力度較Fed溫和。

彭博新聞3月4日採訪了28名來自銀行、券商、基金和信託的交易員、分析師和經濟學家，預估中值顯示，到3月末公開市場7天期逆回購、1年期中期借貸便利(MLF)、和1年期貸款市場報價利率(LPR)都將走低，其中MLF和LPR料調降10個基點（0.01 個百分點）。

另外，自2015年末來就維持不變的存款基準利率，3月預計仍會持穩。彭博的具體調查如下：

「中國還是會以自己為主，存在降息的需求，但可騰挪的餘地更大。」法國巴黎銀行中國匯率和本地市場策略主管季天鶴指出。他預期，大陸央行在利率方面總體操作較溫和，節奏更穩健，因大陸央行沒有Fed面對那樣大的降息壓力。

彭博報導，他還提到，如果Fed的寬鬆力度很大，那麼中美的貨幣政策將出現顯著不同，隨之而來的資本流入，可能會幫助解決之前遺留的國際收支方面的各種問題。

Fed周二宣布緊急降息2碼，幅度創十餘年來最大，以保護經濟不受新冠病毒蔓延的衝擊。不過大陸央行隨後的兩個交易日，選擇連續暫停逆回購，並指流動性合理充裕。

渣打銀行(香港)中國宏觀策略主管劉潔在4日的報告中指出，下一個變動或在3月中下旬看到，OMO/MLF利率會下調。從中期來看，大陸的利率可能都將下行，且人民幣在可預見的未來都將保持穩定，甚至進一步走強。

大陸在經過周三的債匯勁揚後，今天漲勢稍息，其中10年期國債收益率持穩在2016年10月以來低點附近，境內外人民幣回落。A股續漲，滬深300指數收於兩年高點。

彭博指出，參與調查的機構包括南京證券、渣打銀行、澳新銀行、恒豐銀行、德國商業銀行、Natwest Markets Plc、ING Bank等。部分受訪者因未獲授權對外發表評論要求匿名。

Fed 大陸央行 人民幣

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