廣州樓市急凍 新房成交10年新低

受新冠肺炎疫情影響，今年2月份廣州樓市成交呈凍結狀態，其中一手房成交量出現十年來最低紀錄，二手房成交量同比（與上一年同期相比）下降超過80%。

中新社報導，據網易房產數據中心統計，2月廣州新房僅成交1340套，同比下降了61.34%；1340套的成交紀錄也創下2010年以來歷史最低月度成交紀錄。網簽成交面積為144498平方公尺，同比下降61.5%。其中，2月前2天以零成交開局，上旬接近停擺，中下旬因陸續復工後才開始有所回升。

廣州外圍五郊區（南沙區、增城區、番禺區、花都區、從化區）依然是樓市成交主力，共計成交903套，其中增城區成交量最多，總共成交342套；中心六區（越秀區、荔灣區、海珠區、天河區、白雲區、黃埔區）成交437套，其中越秀區成交量最少，只成交了11套。

二手房方面，廣州市房地產中介協會統計的數據顯示，2月份中介促成網簽面積為3.49萬平方公尺，同比下降81.02%。其中天河區和海珠區網簽都接近40套，荔灣區和黃埔區網簽都不超過20套，南沙區僅成交14套。