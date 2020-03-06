全球-台灣-平潭聯運 防疫便捷通道

大陸口罩生產開足馬力，日產量突破1億片。令人意外的是，關鍵原材料熔噴不織布（LICK）價格也水漲船高，從每噸人民幣2萬元（約新台幣）漲至30多萬元，一個月大漲15倍，因為供不應求，還坐地起價。

2020-03-06 02:09