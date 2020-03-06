全球-台灣-平潭聯運 防疫便捷通道
進口國際快件通過台灣桃園機場中轉後再經「台北快輪」運抵福建平潭綜合實驗區，「全球-台灣-平潭」海空聯運成為疫情防控物資「登陸」便捷通道和國際快件物流通道。
中新社報導，「台北快輪」於2月6日復工運行。平潭口岸充分利用海運快件、跨境電商、對台直航航線三大通道優勢，推出多項政策措施。平潭海關設立進口疫情防控物資及其生產原材料快速通關專用窗口，實現通關「零延時」。
統計數據顯示，1月25日至3月1日，平潭海關共接受申報及驗放疫情防控物資2.89萬批次、貨值588.2萬元（人民幣，下同），主要包括口罩、防護服、消毒液等。
海運快件方面自2月6日，平潭海關驗放進出口快件24.45萬件，貨值6784.68萬元，分別同比升118.8%、125%，單日驗放海運快件進口出區包裹業務量約去年日均水平的兩倍。
跨境電商方面，1月31日至3月1日，平潭海關共驗放跨境電商進出口清單56.8萬票，貨值8992.44萬，多為進口奶粉、紙尿褲、化妝品等商品。
近日，平潭制定推出「支持台資企業應對疫情防控復工復產九條措施實施細則」，明確給予台胞返平潭交通補貼、支持企業聘台灣員工、給予台資企業復工復產補助、減免台資企業租金、加大台資企業金融信貸支持、給予台資企業復工復產綜合保險補助等，支持台企復工復產、穩定生產經營。
為了提供優質「非接觸式」辦稅，平潭稅務部門近日升級推出e企通2.0版本，讓台商能够通過影片錄製，實現從工商登記、印章刻製、銀行開戶、稅務登記及發票申領等多部門多環節「最多跑一趟」。
在台北的台商施鑫澤依託e企通智慧雲平台上傳錄製的影片，完成工商登記、印章刻製和稅務登記等多項業務，順利註册平潭綜合實驗區金立方貿易公司，成為首個通過e企通2.0版本設立新公司的台商。
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