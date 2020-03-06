福建3項核電逐步復工

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

福建福清核電有限公司5日通報，3月2日，中國大陸具有完全自主知識產權的三代核電「華龍一號」全球首堆—福清核電站5號機組，基本完成熱態性能試驗，為後續機組裝料、併網發電奠定了堅實基礎。

中新社報導，除福清核電站5號機組基本完成了熱態性能試驗，寧德霞浦核電基地、福清核電站6號機組、漳州核電廠一期工程也克服困難加快建設。福清核電站6號機組工程2月起施工逐步恢復；霞浦核電基地示範快堆工程，全面轉入土建安裝交叉施工階段；漳州核電一期工程現場施工逐步恢復。

福建省發展和改革委員會官員表示，截至2月底，霞浦核電基地、福清核電站、漳州核電廠一期工程三大核電項目工程現場到位人員約七成，工程關鍵節點沒有較大延誤。

寧德核電站1號機組於2013年4月正式商運，實現福建核電零的突破；隨後，寧德核電站一期和福清核電站一期各4台機組分別於2016年7月和2017年9月全部建成投產。目前，福建核電總裝機容量達871萬千瓦。

當下，併網發電的福清核電站1-4號機組、寧德核電站1-4號機組已成福建清潔能源主力。據福建福清核電公司披露，截至去年9月1日，該站1-4號機組累計商運發電量突破1000億千瓦時。

福建省今年政府工作報告指出，將有效落實綠色產業指導目錄，水電、核電、風電等清潔能源裝機比重超過56%。寧德霞浦核電基地、福清核電站、漳州核電廠一期工程項目列入重點項目。

按照預期，福清核電站5號機組將於2020年實現併網發電，6號機組計畫2021年建成投產；漳州核電站1號機組將在2024年6月投入商業運行，2號機組將在2025年4月投入商業運行。

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