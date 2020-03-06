優化關檢戰「疫」 福州跨境電商成長

福州海關所屬馬尾海關5日透露，今年前2個月，福州市馬尾區共完成跨境電商業務量61.96萬票，同比增長34.78%，其中春節後復工完成34.05萬票。

中新社報導，馬尾是福州跨境電商產業發展的主陣地，近年來一直加快跨境電商產業發展。位於馬尾的福州出口加工區已吸引「菜鳥網絡」、「考拉海購」等知名跨境電商企業入駐，相繼實施跨境電商公共管理服務、跨境電商備案全程電子化等多項關檢創新舉措，提升跨境電商便利化水平。

在新冠肺炎疫情影響下，馬尾海關推出便捷措施，助力跨境電商復工復產。2月20日，由3M中國有限公司福建總代理從越南採購進口的6.5萬個N95和R95口罩，搭乘「驪龍號」班輪運抵馬尾青州港區。這是馬尾口岸迎來的首票進境防疫物資，經海關綠色通道快速通關。

「考拉海購」工作人員表示，受新冠肺炎疫情影響，線上民生類商品訂單大增，海關各項便利措施大大緩解了企業因用工短缺造成的海量訂單積壓，使他們能第一時間滿足消費者生活需求。

福州出口加工區全力服務跨境電商企業復工復產。福州出口加工區相關負責人江旭稱，針對企業貨物運輸通行難，建立企業物流運輸綠色通道，確保企業生產物資運輸、員工接送安全暢通。

作為去年12月獲批設立的新一批大陸國家跨境電商綜合試驗區，福州積極應對疫情，已推出一系列措施，促進跨境電商發展，助力外貿轉型升級。