口罩熔噴布 一個月大漲15倍

大陸口罩生產開足馬力，日產量突破1億片。令人意外的是，關鍵原材料熔噴不織布（LICK）價格也水漲船高，從每噸人民幣2萬元（約新台幣）漲至30多萬元，一個月大漲15倍，因為供不應求，還坐地起價。

「沒有熔噴布，就只能讓機器等布。」青島海諾生物工程有兩條醫用外科口罩生產線和一條民用口罩生產線，因為原材料緊缺，拿不到貨，部分生產線只好停產。

因為熔噴布供應不穩定，製造廠不惜追價買料，盛達醫用衛生材料透露現況，「符合醫用標準的熔噴布，現在有錢都買不到。」

熔噴布是熔噴技術生產的不織布，纖維很細，所以過濾性、屏蔽性、絕熱性和吸油性等是用其他方法生產的不織布無法比擬。

口罩裡的熔噴布，是過濾病毒的關鍵材料，尤其醫用外科口罩和N95口罩採用SMS多層結構：內外側為單層紡粘層（S），中間為單層或多層的熔噴層（M），熔噴布就是熔噴層最不可或缺的關鍵材料。

熔噴布這一波瘋漲，衝擊最大的主要以中小口罩廠和剛轉產而來的新口罩廠為主。因為沒有穩定的供應商，只能到處尋找原料，也因此揭露在熔噴布供給端，有小廠坐地起價；在熔噴布流通端，還有中間商借機賺差價。

其實，大陸能夠生產熔噴布的大型廠家並不多，因為疫情發生以前，口罩是備而不用，行業整體呈現出小而散的局面，熔噴布產能主要分布在山東、廣東、浙江、江蘇等少數省市。

在疫情蔓延擴散以後，熔噴布因為供不應求一路抬價，業內人士透露亂象，一些熔噴布供應商不但發貨少開發票或不開發票，而且要求下游工廠用口罩折價抵款，並且還要另加現金。

熔噴布的流通之所以搶手，是因為口罩產業鏈的相關產能呈現 「葫蘆形」，下游口罩廠增長快，是葫蘆的底端；上游生產熔噴聚丙烯的龍頭企業迅速擴產，是葫蘆的上端；而處在中游的熔噴布廠商數量少，就是尷尬的「細腰」。供不應求下，「細腰」因此成了致命的「瓶頸」。