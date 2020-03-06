口罩貿易管制 商務部：從未禁止出口

大陸商務部外貿司司長李興乾昨（5）日稱，中國未對口罩設置任何貿易管制措施，並願意在口罩等醫療防護物資方面給予相關國家力所能及的援助。

中新社報導，此前有外媒報導稱，中國因新冠肺炎疫情禁止出口醫用口罩及生產所需的原材料，令其他國家和地區面臨口罩短缺。對此，李興乾在昨天舉行的新聞發布會上明確表示，口罩屬於自由貿易產品，中國政府未設置任何貿易管制措施。

李興乾說，疫情發生以來，商務部也從未發布過有關口罩及其生產原材料出口的禁令，企業可以按照市場化原則開展相關貿易。

中國大陸是全球口罩生產和出口大國。據官方數據統計，中國大陸每年口罩出口數量穩定在生產規模的70%以上。

李興乾指出，儘管大陸口罩產能產量得到快速提升，供需狀況有了較大改善，但隨著各類企業大範圍復工復產，口罩需求仍處於高位，中方非常願意深化國際合作。