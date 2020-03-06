中國寶武躍全球粗鋼一哥

經濟日報 / 記者蔡敏姿/綜合報導
中國寶武鋼鐵集團宣布去年粗鋼產量9,552萬噸，首度超越印度安賽爾米塔爾居世界第一。 新華社
中國寶武鋼鐵集團宣布去年粗鋼產量9,552萬噸，首度超越印度安賽爾米塔爾居世界第一。 新華社

大陸最大鋼鐵央企，中國寶武鋼鐵集團（簡稱中國寶武）宣布去年粗鋼產量9,552萬噸，首度超越印度安賽爾米塔爾的8,980萬噸位居世界第一，寶武鋼鐵表示，接下來要在效益及技術上做到世界第一。

界面新聞報導，中國寶武去年粗鋼產量為9,522萬噸，超越印度安賽爾米塔爾，成為全球最大的鋼鐵生產商。

此外，公司去年營收為人民幣5,566億元（約新台幣2.4兆元），利潤總額達人民幣345億元（約新台幣1,500億元）。

中國寶武於2016年12月成立，由原寶鋼集團和武漢鋼鐵集團聯合重組。作為央企試點企業，中國寶武2019年以市場化方式重組馬鋼集團，註冊資本人民幣527.9億元，資產規模逾人民幣8,300億元。實施對重慶鋼鐵的實質管理，集團鋼鐵年產能近1億噸，躋身全球最大鋼企。

中國寶武董事長陳德榮表示，大陸鋼鐵產能占全球一半，以中國寶武為代表的大陸鋼鐵企業，在總量方面名列全球前茅，是自然的，但在規模達到世界第一後，下一步，中國寶武將在效益和技術方面做到世界第一。

至於武漢肺炎疫情對鋼鐵業的影響，陳德榮稱，物流首當其衝，因為鋼鐵是一個重物流的行業。

經過前期調整，現在整體物流形勢變好。第二個是庫存，鋼鐵和所有的製造、建設行業緊密相關，雖然很多下游企業已經復工，但產能利用率偏低，導致有訂單、發貨難，目前庫存處在歷史最高位。

「估計需兩個月，才能消化鋼鐵產品庫存，回到正常水平。」陳德榮說，按照法人單位數來統計，寶武的復工率大概在92%，按產能利用率統計約94%。長遠來看，疫情對今年鋼鐵的整體消費量影響不大，能夠保持平穩發展態勢。

觀察大陸鋼鐵市場的整併現象，陳德榮指出，大陸鋼鐵提高集中度的必經之路是聯合重組。

中國鋼鐵產量雖然占到全球總產量一半以上，但由於工業化的時間相對較短，境內大量企業規模較小、分布較散、裝備低，行業秩序比較亂。不僅是鋼鐵行業，大陸製造業差不多都存在類似情況。

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