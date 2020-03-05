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李保芳告別茅台講話：卸任後要放下 學會忘記和獨處

聯合報 / 記者林宸誼╱即時報導
62歲的李保芳卸任茅台集團董事長。圖/廣州日報
62歲的李保芳卸任茅台集團董事長。圖/廣州日報

大陸茅台集團3日召開幹部領導大會，宣布62歲的李保芳卸任茅台集團董事長，由48歲的交通廳長高衛東接棒，李保芳在大會上表示，卸任之后要放下，還要學會忘記，學會獨處。

澎湃新聞報導，3日召開的茅台集團幹部領導大會，是李保芳在茅台集團最後一次主持的會議，他在會議發言一開始就講：「就我個人而言，非常開心，也很輕鬆，我現在卸下了這份沉甸甸的擔子，這個擔子，說實在的，就是八個字：戰戰兢兢、如履薄冰，不好幹。」

關於卸任後，李保芳想做好三條，一是放下，今天結束之後，關於茅台的事，就不再去多想；二是學會忘記，幾十年前曾經當工人、做知青，回想起來，也是人生的一筆大財富，所以想回到原點去找回當年當知青、當工人的感覺。

三是要學會獨處，李保芳指出，茅台這個職位，就是一個公眾人物，一言一行，都要小心謹慎，那今後自己可以輕鬆很多，一定學會獨處，在家裡做一些自己想做的事。

李保芳被認為是茅台集團過渡性的領導人物，結束了袁仁國時代，並在任上強力反腐，推行行銷體系改革，控制茅台酒市場價格，增強茅台品牌形象，對於這一系列的工作，李保芳表示，個人沒有什麼可總結的，好和壞留給後人去講。

同時李保芳指出，不會為後人指手畫腳，「過去定過的事，我今天表個態，你們覺得不合適，甚至錯的，可以把它否定。」

李保芳還表示會繼續關注茅台，也會經常到茅台走一走，去生產線看看感興趣的東西，也會提建議，但「不會指手畫腳，也不會干預大家的東西。」

最後，李保芳表示，自己在茅台期間，脾氣和個性非常強烈，說話刻薄也很嚴格，可能讓很多人下不了台，「隨著我的卸任，那些就畫一個句號，給大家說句抱歉，希望你們能諒解。」

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