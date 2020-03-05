因應疫情衝擊 昆山宣布將進一步提升營商環境

因應新冠肺炎衝擊，向以對企業服務到位著稱的江蘇省昆山市，5日發布「昆山市進一步優化營商環境建設實施方案」，強調將進一步簡化政府行政程序，以打造貿易投資最便利、行政審批最高效、政府服務最規範、法治體系最完善的國際一流營商環境。

江蘇省委書記婁勤儉4日在蘇州、昆山視察，並參觀緯創等多家台外資企業。婁勤儉表示，「外資企業是江蘇經濟的重要組成部分，企業遇到的困難就是我們的困難」。他強調，江蘇要繼續全力精準高效做好服務保障，積極對沖外部環境的不確定性，推動外資企業更好的發展。

為此，儘管疫情尚未解除，昆山仍於5日下午召開新聞發布會，公布「昆山市進一步優化營商環境建設實施方案」。昆山市副市長宋德強率領一眾官員、戴著口罩，宣布昆山為提升對企業的服務將採取的新措施。

宋德强表示， 營商環境是城市軟實力的綜合體現，更是企業生存發展的土壤。昆山將進一步擦亮「昆山服務」金字招牌，加快形成法治化、國家化、便利化營商環境。

「昆山市進一步優化營商環境建設實施方案」涉及提升開辦企業便利、優化工程項目許可、提升企業納稅便利、精簡審批服務事項、提升出入境便利水平等28條措施。

昆山市發改委主任秦珊珊表示，當前新冠肺炎疫情陰霾雖尚未完全消散，選在這樣一個工作日發布優化營商環境的政策，充分說明昆山高度重視營商環境建設，在全力以赴抓好疫情防控的同時，牢牢把握經濟發展主動權，希望能率先實現在疫情之中的經濟突圍。

昆山在新聞發布會中並提出「昆如意」（Kunshan Best）的營商服務品牌新概念。

秦珊珊說，Kunshan Best的「B」即Benefit（利益、優惠），指政策優惠最大；「E」即 Efficiency（效率），代表辦事效率最高；「S」即Service（服務），意思是企業服務最好；「T」即Technology（技術），象徵技術手段最先進。

宋德强表示，儘管受新冠肺炎影響，昆山相關部門以「昆如意」營商服務品牌的理念，已提出多項協助企業渡過難關的具體措施。例如在金融方面，迄今為止，昆山各銀行機構授信防疫貸款416筆，投放金額達人民幣18.7億元，並為困難企業主動減免利息96筆，涉及金額人民幣4.8億元。