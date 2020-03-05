滯留湖北台胞提讓子女先回台 陸委會：由指揮中心決定

針對滯留湖北台胞提出讓子女回台訴求，陸委會副主委邱垂正今日仍重申，防疫第一，相關滯留湖北台胞返台由指揮中心決定。

邱垂正在今日陸委會例行記者會上指出，有關滯留湖北民眾接返一事，政府秉持檢疫優先、弱勢優先的目標，與陸方協調溝通優先返回人員名單，與相關防疫作為。這個是基於防疫整體考量，維護國人健康與保障滯留人員返台安全。

邱垂正說，日前指揮中心宣布，第二批包機我方已做好所有準備，包含華航班機，醫護人員編組、全程防檢疫與醫療計畫，隨時可以出發接回我們民眾。至於相關包機進度，與相關協商事項，本會沒有進一步說明。

至於有滯留湖北民眾表示，打給政府部門遭到踢皮球，讓他們無所適從，政府是否會設立統一窗口，讓他們能夠統一接受相關訊息？邱垂正表示，海基會都有跟大陸滯留民眾保持窗口協助。這些民眾有需要，可以打電話給海基會緊急服務電話與陸委會，過去是如此，現在是如此。

邱垂正指出，如果有學生有就學問題，或者是慢性病藥品需求，都可以透過這個窗口提供協助。有關相關包機資訊，會由指揮中心基於防疫專業考量做決定。